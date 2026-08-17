BÖRSE AKTUELL: EURUSD auf 2-Monats-Hoch! Die Erwartungen hinsichtlich einer Zinserhöhung schwinden weiter (17.08.2026)

In der Übersicht zu Börse Aktuell zeigen sich die Finanzmärkte nach einer verhaltenen Freitagssitzung wieder in Kauflaune. US-Index-Futures steuern erneut in Richtung ihrer Historienhochschs.

Indizes und Unternehmen

US-Märkte: Tech-Werte führen die Gewinne an. Nasdaq-Futures (US100) legen um 0,3% zu, gefolgt vom S&P 500 (US500: +0,15%) und dem Russell 2000 (US2000: +0,05%). Leichte Verluste beim Dow Jones (US30: -0,05%) deutet auf eine Umschichtung in den Tech-Sektor hin.

Asien-Pazifik: Schwache US-Konsumdaten (Rückgang bei Einzelhandelsumsätzen und Stimmungsindizes) dämpfen die Zinserhöhungserwartungen und treiben die asiatischen Märkte an. Hong Kong (HK.cash: +1,1%) und China (CHN.cash: +1,15%) verzeichnen deutliche Gewinne. Der Nikkei 225 (JP225) steigt um 0,3%, während Australien stagniert und Südkorea feiertagsbedingt geschlossen bleibt.

Einzeltitel: Der Halbleitersektor glänzt in Asien (Kioxia +7,6%, SMIC +7,1%, Cambricon +5%). Alibaba gewinnt 1,5% nach Berichten über den Verkauf des Gaming-Studios Lingxi Games (Wert: >1,5 Mrd. USD). In Australien verlieren der Händler JB Hi-Fi und die Bank NAB nach schwachen Zahlen jeweils über 3,5%....

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