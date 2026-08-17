München (ots) -Am Wochenende vom 21. bis 23. August 2026 werden erneut zahlreiche Reisende auf den deutschen Autobahnen unterwegs sein. Urlauber aus Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern müssen aufgrund des Ferienendes die Rückreise antreten, während Reisende aus Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg teilweise erst in die Ferien aufbrechen bzw. noch unterwegs sind.Besonders betroffen sind weiterhin die Fernstraßen Richtung Norden sowie Routen von den Küsten und aus den Alpen.Die größte Belastung erwartet der ADAC am Freitagnachmittag sowie am Sonntagnachmittag und -abend. Bei gutem Wetter ist zusätzlich mit starkem Ausflugsverkehr zu rechnen - vor allem in Richtung Alpen, Seen, Mittelgebirgen und Küsten.Reisende müssen sich auf bestimmten Strecken zusätzlich darauf einstellen, dass die Lockerung des Lkw-Sonntagsfahrverbots das Staurisiko erhöht. Etliche Bundesländer haben das Sonntagsfahrverbot vor dem Hintergrund des Niedrigwassers gelockert.Ein Stauchaos dürfte nach Einschätzung des ADAC jedoch ausbleiben, weil die Ausnahme in etlichen Bundesländern nur für Transporte gilt, die mit der Bewältigung der Folgen des Niedrigwassers in Zusammenhang stehen. Für alle anderen Lkw-Transporte bleibt das Fahrverbot bestehen. Zusätzliche Probleme könnte es deshalb womöglich an bestehenden Eng- und Baustellen geben. Aktuell zählt der ADAC rund 1.000 Baustellen allein auf den Autobahnen.Besonders belastete StreckenBesonders belastet dürften nach Einschätzung des ADAC folgende Strecken sein:- A1 Köln - Dortmund - Bremen - Hamburg- A2 Dortmund - Hannover - Magdeburg- A3 Oberhausen - Köln - Frankfurt - Nürnberg - Passau- A5 Kassel - Frankfurt - Karlsruhe - Basel- A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg- A7 Flensburg - Hamburg - Hannover - Würzburg - Füssen/Reutte- A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg- A9 Halle/Leipzig - Nürnberg - München- A10 Berliner Ring- A24 Hamburg - SchwerinPressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6334433