DAX Prognose für Montag, 17.08.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist Freitagmorgen bei 26.408 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels konnte sich der DAX aufwärtsschieben. Die Impulse hatten einen moderaten Charakter. Den Bullen gelang es, das Tageshoch des Vortags zu bestätigen und das Tageshoch bei 26.550 Punkten zu formatieren. Auch diese Aufwärtsbewegung ist, wie Tags zuvor, auch abverkauft worden. Es ging bis zum späten Nachmittag abwärts. Der Index konnte zum Wochenschluss einen Xetra Tagesgewinn ausweisen. Nachbörslich ging es in einer Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 26.457 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

Bullisches Chartbild im Aufwärtstrend: Der DAX zeigt sich auf der 1-Stunden- und 4-Stunden-Zeitebene weiterhin in einer übergeordnet bullischen Verfassung. Wichtige Unterstützungslinien wie die SMA20 und SMA50 bieten dem Index zuverlässigen Halt.

Der DAX zeigt sich auf der 1-Stunden- und 4-Stunden-Zeitebene weiterhin in einer übergeordnet bullischen Verfassung. Wichtige Unterstützungslinien wie die SMA20 und SMA50 bieten dem Index zuverlässigen Halt. Neues Allzeithoch im Blick: Nach einem stärkeren vorbörslichen Start bei 26.519 Punkten liegt der Fokus der Bullen auf dem erneuten Test des Rekordhochs (26.550/53 Punkte). Bei einem nachhaltigen Ausbruch sind mittelfristige Anlaufziele bis über 26.800 beziehungsweise 27.000 Punkte denkbar.

Nach einem stärkeren vorbörslichen Start bei 26.519 Punkten liegt der Fokus der Bullen auf dem erneuten Test des Rekordhochs (26.550/53 Punkte). Bei einem nachhaltigen Ausbruch sind mittelfristige Anlaufziele bis über 26.800 beziehungsweise 27.000 Punkte denkbar. Definierte Risikozonen für Konsolidierungen: Ein Rutsch unter die Pivot-Marke von 26.519 Punkten sowie unter die SMA50 signalisiert Schwäche und könnte kurzfristige Gewinnmitnahmen in Richtung der Supports bei 26.353 Punkten (SMA200) oder tiefer auslösen.

Der DAX startete am Freitag auf DAX aktuell 26.408 Punkten in den vorbörslichen Handel. Mit Beginn des Xetra-Handels schob sich der Index moderat nach oben. Den Bullen gelang es, das Tageshoch des Vortags zu bestätigen und bei 26.550 Punkten ein neues Tageshoch zu formatieren.

Wie am Vortag wurde die Aufwärtsbewegung jedoch im späteren Handelsverlauf abverkauft. Zum Wochenschluss wies der Index dennoch einen Xetra-Tagesgewinn aus. Nachbörslich bewegte sich der Markt seitwärts in einer Range. Bei 26.457 Punkten ging der DAX schließlich aus dem Tages- und Wochenhandel.

Top - Flop Aktien im DAX aktuell (14.08.2026)

Zum Xetra-Schluss notierten 21 Aktien im Plus und 19 Aktien mit Abschlägen:

Gewinner: Rheinmetall (+2,67 - Scout24 (+2,12 - Hannover Rück (+1,81 %)

Rheinmetall (+2,67 - Scout24 (+2,12 - Hannover Rück (+1,81 %) Verlierer: E.ON (-4,56 - Merck (-1,99 - Vonovia (-1,99 %)

DAX Kennzahlen im Überblick (13.08. vs. 14.08.)

Kennzahl 13.08. (Ist) 14.08. (Erwartet) 14.08. (Ist) Range 14.08. Tageshoch (TH) 26.508 26.515 26.550 - Tagestief (TT) 26.293 26.243 26.403 - Xetra Schluss 26.300 - 26.440 - Tagesschluss 26.418 - 26.457 - Range (Punkte) 215 - 147 08:00-22:00 Uhr

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