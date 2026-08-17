München (ots) -Die PULS Gaming Analyse - das Gaming Format von BR Puls, dem jungen Content-Netzwerk des Bayerischen Rundfunks - organisiert nach der erfolgreichen Premiere 2025 in diesem Jahr den ARD Game Jam. Der Online-Wettbewerb für Game-Designer und -Designerinnen findet vom 21. bis 23. August 2026 statt.Beim 48-stündigen Online-Wettbewerb entwickeln Teams aus ganz Deutschland Spiele zu einem vorgegebenen Thema - komplett remote und browserbasiert. Insgesamt werden 2.500 Euro Preisgeld in fünf Kategorien vergeben. Die Preisverleihung findet am 28. August auf dem ARD-Twitch-Kanal (https://www.twitch.tv/ard) statt - live vom ARD-Stand auf der Gamescom.Begleitet wird der Game Jam von Berti Sivrikaya und Janina Hille, den Hosts der PULS Gaming Analyse (http://youtube.com/@pulsgaminganalyse), mit mehreren Livestreams auf dem ARD-Twitch-Kanal. Dort wird am 21. August um 19 Uhr auch das Wettbewerbsthema bekanntgegeben. Anschließend haben Teams mit bis zu fünf Personen 48 Stunden Zeit, ihr Spiel zu entwickeln und über itch.io einzureichen. Einsendeschluss ist der 23. August um 19 Uhr.Im vergangenen Jahr nahmen 676 Entwicklerinnen und Entwickler teil und reichten über 160 Spiele ein, die weiterhin auf itch.io spielbar sind. Weitere Infos hier (https://games.ard.de/gaming/game-jam).Weitere Infos zum ARD Game Jam und zur Anmeldung finden Sie hier (https://www.br.de/unternehmen/inhalt/veranstaltungen/2026-ard-game-jam-100.html).Pressekontakt:BR-PressestelleTina PetersenE-Mail: tina.petersen@br.deTel. +49 (0)89 5900-10564www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6334473