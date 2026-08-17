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AI Inspired Life: Besuchen Sie das "Inspiration Habitat" von TCL auf der IFA 2026



17.08.2026 / 10:20 CET/CEST

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BERLIN, 17. August 2026 /PRNewswire/ -- TCL, ein weltweit führender Anbieter von Unterhaltungselektronik und die weltweit führende Marke für Mini-LED- und Ultra-Large[1]-Fernseher, lädt Besucher ein, auf der IFA 2026 das Inspiration Habitat zu besuchen. Unter dem Motto "AI Inspired Life" vereint der immersive Ausstellungsbereich in Halle 21A der Messe Berlin die neuesten Innovationen von TCL Industries in den Bereichen Unterhaltung, vernetztes Wohnen und Haustechnik - und bietet einen ersten Einblick, wie KI die Art und Weise inspirieren kann, wie Menschen zu Hause und darüber hinaus fernsehen, leben und miteinander verbunden sind. [1]Als "Ultra-Large" gelten Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 85 Zoll und mehr. Von kleinen bis hin zu großen Bildschirmgrößen präsentiert das "Inspiration Habitat" das gesamte visuelle Ökosystem von TCL - verankert durch die Flaggschiff-Displays mit SQD-Mini-LED, mobile NXTPAPER-Geräte und die neuesten RayNeo-Smartbrillen. Gemeinsam spiegeln sie die zunehmend fließenden Muster wider, nach denen das Publikum Kino, Streaming und Gaming auf verschiedenen Bildschirmen konsumiert. Eine spezielle Podiumsdiskussion zum Thema "Flaggschiff-Displaytechnologie" im Rahmen der TCL IFA 2026 Innovation Discovery am 3. September wird die Debatte weiterführen und untersuchen, wie sich verändernde Sehgewohnheiten, die Erstellung von Inhalten und Innovationen im Displaybereich die Zukunft visueller Erlebnisse prägen. Über den Bildschirm hinaus bringen neue Klimaanlagen und Waschmaschinen künstliche Intelligenz noch weiter in den Haushalt hinein und sorgen so für mehr Intelligenz und Effizienz im Alltag. Das auf der IFA 2026 weltweit erstmals vorgestellte, weiterentwickelte TCL NXTHOME erweckt das Konzept "Seasonal Resonance" zum Leben - durch eine fesselnde Reise durch das gesamte Zuhause, die von den wechselnden Jahreszeiten inspiriert ist. Inspiriert von TCLs "Inspire Nature Aesthetics" ziehen sich wechselnde Farben, Stimmungen und eigens entwickelte Muster durch Smart-Displays, Haushaltsgeräte, Innenräume und Möbel und schaffen so natürlichere Ausdrucksformen von Technologie, die sich nahtlos in den Alltag einfügen. Die Ausstellung wird zudem das langjährige Engagement von TCL im globalen Sport hervorheben, das Menschen durch ihre gemeinsame Leidenschaft für den Sport miteinander verbindet. Da die FIBA-Basketball-Weltmeisterschaft der Frauen 2026 während der IFA-Woche in Berlin stattfindet, können sich die Besucher am TCL-Stand auf ein lebhaftes Basketballfest freuen - darunter eine eigene Fanzone und interaktive Basketball-Erlebnisse im "Inspiration Habitat". TCL auf der IFA 2026 - Veranstaltungsdetails: TCL IFA 2026 - Entdecken Sie Innovationen Datum und Uhrzeit: 3. September 2026, 14:00 Uhr MESZ (Einlass ab 13:30 Uhr)

Veranstaltungsort: Halle 21A, Messe Berlin, Deutschland TCL-Stand auf der IFA 2026 Datum: 4.-8. September 2026

Veranstaltungsort: Halle 21A, Messe Berlin, Deutschland Informationen zu TCL TCL Electronics ist spezialisiert auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Unterhaltungselektronik, darunter Fernseher, Mobilgeräte, Audiogeräte, Smart-Home-Produkte sowie Haushaltsgeräte. Mit durchdachtem Design und innovativer Technologie, die zu Großem inspiriert, bietet unser Portfolio gefragte Funktionen und echte Mehrwerte. Als eine der weltweit größten Marken für Unterhaltungselektronik tragen unsere vertikal integrierte Lieferkette sowie unsere hochmoderne Display-Panel-Fabrik dazu bei, dass TCL Innovationen für alle bereitstellen kann. Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.tcl.com TCL ist eine eingetragene Marke der TCL Corporation. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/ai-inspired-life-besuchen-sie-das-inspiration-habitat-von-tcl-auf-der-ifa-2026-302852718.html



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