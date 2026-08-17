Immer mehr Rentner arbeiten: Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, waren 2025 rund 14% der Rentnerinnen und Rentner im Alter von 65 bis 74 Jahren erwerbstätig. Dabei gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen sowie bei den Beschäftigungsformen. Einige arbeiten sogar in Vollzeit. Ruhestand bedeutet längst nicht mehr automatisch das Ende des Erwerbslebens. Die Bundesregierung fördert die Weiterarbeit im Rentenalter seit Jahresbeginn sogar mit einem steuerlichen Freibetrag im Rahmen der Aktivrente. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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