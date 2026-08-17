In der Pflegefinanzierung steht ein Kurswechsel bevor: Für 2027 ist eine umfassende Pflegereform geplant. Der PKV-Verband bringt einen eigenen Ansatz ins Spiel, der den Beitragssatz deutlich senken und zugleich die Eigenvorsorge stärken soll. Die Pflegeversicherung soll umfassend in einer Pflegereform 2027 reformiert werden. Hintergrund ist das geplante Pflegeneuordnungsgesetz. Nach der Sommerpause soll das Gesetzesverfahren wieder an Fahrt aufnehmen. Den vollständigen Artikel lesen ...
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