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… sondern der Energiesektor mit einer regelrechten Gewinnexplosion im zweiten Quartal. Darauf weisen Daten von FactSet hin (Meldung vom 07.08.2026). FactSet kombiniert dabei bereits gemeldete Ergebnisse mit den Analystenschätzungen für die noch ausstehenden Unternehmen ("blended"). Der Aussagewert ist hoch, zumal sich per Stichtag bereits 88 % der Unternehmen im S&P 500 haben in die Karten schauen lassen.Schon der breite US-Markt (S&P 500) hat in Q2 beim Gewinnwachstum extrem stark performt mit 50,4 %. Selbst wenn man Alphabet und Amazon als besonders markante Fälle herausrechnet, verbleibt ein unterstelltes Gewinnwachstum beim S&P 500 von 32,0 %, was immer noch sehr beachtlich wäre. Dagegen allerdings …… stand ein noch viel steileres Wachstum im Energiesektor mit 147,0 %. Ähnlich ist das Bild beim Umsatz: Plus 15,0 % für die Unternehmen des S&P 500 ist beachtlich. Damit blieb der breite Markt allerdings weit hinter den Energiebereich zurück, der auf plus 42,5 % kam. Die Daten dieses Artikels beziehen sich auf den Zwischenstand für die Berichtssaison, gemeldet von FactSet am 07.08.2026.Lust auf weitere Expertenbetrachtungen aus der Bernecker-Redaktion? Jetzt kostenlosesn Newsletter abonnieren: