Hamburg (ots) -- Langfristige Partnerschaft stärkt Ernährungskompetenz im Kontext von gesundem Altern- Auftakt beim Impulstag des Longevity Forum Deutschland am 4. September 2026 in Hamburg- EDEKA nimmt Longevity langfristig in Sortimentsgestaltung und Kommunikation aufEDEKA und das Longevity Forum Deutschland gehen eine langfristige Partnerschaft ein. Die Zusammenarbeit knüpft an das langjährige Engagement von EDEKA an, Ernährungskompetenz zu stärken und Kund:innen bei bewussten Ernährungsentscheidungen zu unterstützen. Gemeinsam wollen die Partner Impulse zu gesundem Altern, bewusster Ernährung und Prävention im Alltag geben. Den Auftakt bildet der Impulstag des Longevity Forum Deutschland am 4. September 2026 in Hamburg. EDEKA ist vor Ort mit einem eigenen Stand präsent und macht das Thema Ernährung mit kostenfreien Vital-Highlights sowie begleitender Kommunikation über die eigenen Kanäle erlebbar."Gesundes Altern ist eine der zentralen gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit. Ernährung spielt dabei eine Schlüsselrolle. Als Lebensmittelhändler begleiten wir Millionen Menschen jeden Tag bei ihren Kaufentscheidungen. Daraus erwächst auch Verantwortung. Gemeinsam mit dem Longevity Forum Deutschland möchten wir wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse zu Ernährung und Prävention verständlich vermitteln und aufzeigen, wie gesundheitsfördernde Gewohnheiten Schritt für Schritt im Alltag verankert werden können", so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG."Das Thema Longevity gewinnt sowohl in der Forschung als auch in der öffentlichen Wahrnehmung an Bedeutung. Gleichzeitig wächst der Bedarf an verlässlicher wissenschaftlicher Einordnung der existierenden Ansätze und ihrer Relevanz für den Alltag der Menschen. Das Longevity Forum Deutschland setzt hier mit einem evidenzbasierten Austausch zu gesundem Altern, Prävention und medizinischer Versorgung an", so Prof. Dr. Stefan Kluge, wissenschaftlicher Leiter des Longevity Forum Deutschland.Ernährungskompetenz langfristig stärkenEDEKA bringt sich als Partner mit seiner Ernährungskompetenz und der Nähe zum Alltag der Kund:innen ein. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie bewusste Ernährung als Baustein eines gesundheitsorientierten Lebensstils verständlich, niedrigschwellig und praxisnah vermittelt werden kann. Bereits seit vielen Jahren arbeitet der EDEKA-Verbund dazu mit Partnern aus den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Sport zusammen.Auch die wachsende Bedeutung individueller Ernährungsbedürfnisse spiegelt sich im Sortiment wider. Mit Angeboten aus den Bereichen Protein, Bio, pflanzenbasierte Ernährung sowie glutenfreien und weiteren ernährungsbewussten Sortimenten schafft EDEKA Wahlmöglichkeiten für unterschiedliche Lebensstile und Bedürfnisse. Die Partnerschaft mit dem Longevity Forum Deutschland soll dazu beitragen, das Thema gesundes Altern aus Perspektive der Ernährung stärker in den Alltag der Verbraucher:innen zu übersetzen. Geplant ist die Integration entsprechender Inhalte in die Kommunikation über die EDEKA Social-Media-Kanäle, die EDEKA App und weitere Kundenkontaktpunkte.Auftakt beim Impulstag am 4. September 2026Zum Start der Partnerschaft ist EDEKA beim Impulstag des Longevity Forum Deutschland am 4. September 2026 im CCH (Congress Center Hamburg) vertreten. Erwartet werden rund 500 bis 600 Teilnehmende aus Fachkreisen sowie gesundheitsinteressierte Verbraucher:innen.Am eigenen Stand macht EDEKA bewusste Ernährung vor Ort erlebbar. Im Fokus stehen ausgewählte Ernährungsschwerpunkte wie Bio-zertifizierte Angebote, frisches Obst und Gemüse, proteinreiche Produkte sowie pflanzenbasierte Ernährung, die unter anderem anhand von Eigenmarken und Sortimentsbeispielen wie EDEKA Bio, EDEKA Herzstücke und MAX BALANCE vorgestellt werden.Mit dem Impulstag startet eine langfristig angelegte Zusammenarbeit, die beim Longevity Forum Deutschland am 19. und 20. März 2027 im Congress Center Hamburg fortgesetzt wird.Informationen zur Presseakkreditierung finden Sie unter: www.longevity-forum-deutschland/files.de (https://www.longevity-forum-deutschland.de/_files/ugd/c4fe95_b18f621248ed40fa822983788c7275be.pdf)Longevity Forum DeutschlandDas Longevity Forum Deutschland ist die neue Plattform für evidenzbasierte Prävention und gesunde Langlebigkeit in Deutschland. Ziel ist es, wissenschaftliche Erkenntnisse, medizinische Innovationen und praxisnahe Ansätze zusammenzuführen und den Dialog zwischen Forschung, Gesundheitswesen, Wirtschaft und Gesellschaft zu fördern. Die wissenschaftliche Leitung liegt bei Prof. Dr. Stefan Kluge, Direktor der Klinik für Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). Veranstaltet wird das Longevity Forum Deutschland von der Hamburg Messe und Congress GmbH, organisatorisch umgesetzt durch die planetfair GmbH.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.200 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sechs regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie trinkgut, NATURKIND oder budni, die Kooperation mit dem App-basierten Lieferdienst Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. Der EDEKA-Verbund erzielte 2025 mit rund 10.900 Märkten und rund 417.500 Mitarbeitenden einen Umsatz von 77,3 Mrd. Euro. Mit rund 20.900 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KGUnternehmenskommunikationTel. 040 / 6377 - 2182E-Mail: presse@edeka.dehttps://verbund.edekaOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51907/6334499