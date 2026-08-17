Baden-Baden (ots) -Kostenfreie Konzerte vom 17. bis 19. September 2026 / u. a. mit The Bausa, Sekou, Nectar Woode und LusaintVom 17. bis 19. September 2026 gibt es auf dem "SWR3 New Pop Festival" neben den Konzerten in Festspielhaus, Kurhaus und Theater kostenfreie Konzerte auf der Open-Air-Bühne vor dem Kurhaus. Dort traten bereits Stars wie Clueso, Benson Boone oder Charlie Puth auf. Auch in diesem Jahr ist das Line-up vielversprechend: Am Donnerstag machen Boy Loco und Nectar Woode den Anfang, weiter geht es am Freitag mit Argyle, Tiffany Aris und Sekou und am Samstag bringen Connor Skinner, Lusaint und The Bausa das Publikum zum Feiern. Die Moderation der Open-Air-Bühne übernehmen die "SWR3 Morningshow"-Moderatorin" Sabrina Kemmer und SWR3 Moderator Basti Müller. Partner und Mitveranstalter des Festivals ist CUPRA.Festivals ist CUPRA.Donnerstag, 17. SeptemberSänger und Songwriter Flynn aus Irland und Produzent und Musiker Tudor aus Wales bilden das Duo Boy Loco. Beide haben bereits erfolgreiche Spuren in der Musik-Branche hinterlassen - Flynn als Co-Autor von Hits wie "Bad Memories", Tudor mit Songs, die für internationale Dance-Acts mehrere Hundert Millionen Streams erzielt haben. Mit Boy Loco treten sie aus dem Hintergrund ins Rampenlicht und verbinden elektronischen Folk-Pop mit tanzbaren, emotionalen Live-Momenten. 2025 erschien ihre Debüt-EP, aus der "Drink In Moderation" als erster Streaming-Hit hervorging. In ihren aktuellen Songs "Moves Tonight" und "Praised You" erzählen Boy Loco von selbstbewusster Verwirklichung eigener Pläne und Träume sowie von der Begegnung mit einem ganz besonderen Menschen. 19:45 UhrDie britische Soul-Pop-Musikerin und Songwriterin Nectar Woode gilt als möglicher nächster großer Star aus England - und diese Einschätzung teilt auch Sir Elton John. Er entdeckte sie als eine der vielversprechendsten neuen Stimmen und spielte sogar selbst Klavier auf der gemeinsamen Ballade "Wine Into Water", die auf ihrer neuen EP "Naturally" erschienen ist. Zuvor hatte Nectar Woode mit den Songs "How It's Gotta Be" und "Good Vibrations" bereits erste Streaming-Erfolge und ein ausverkauftes Debüt-Headline-Konzert im renommierten Londoner Jazz Café gefeiert. Auf ihrem Tourplan stehen Konzerte in ganz Großbritannien und Europa sowie in Japan und Australien. Weltweit entdecken immer mehr Menschen ihre gefühlvollen Songs und verlieben sich in ihre warme Stimme. 21:45 UhrFreitag, 18. SeptemberDie Stimme von Argyle klingt nach Freiheit und der Suche nach einem Platz im Leben. In seinen Songs, darunter die Hits "Divine" und "Heal Me", verwandelt er Schmerz in Hoffnung - eine Kraft, die ihn antreibt und auf der Bühne aus tiefer Seele spürbar wird. Mit 18 Jahren verließ er seine Heimat Schottland mit einem One-Way-Ticket und seiner Gitarre, schlug sich zunächst als Straßenmusiker in Amsterdam durch und zog schließlich der Liebe wegen in die Schweiz, wo er bis heute lebt. Musikalisch geprägt von Ray Charles, Bon Iver, Ben Howard sowie Hip-Hop-Legenden wie 2Pac und Nas, vereint er Pop, Soul und Folk zu einem eigenen Sound und setzt dabei kompromisslos auf echte Emotionen. In Zeiten künstlicher Intelligenz ist es sein größter Wunsch, dass handgemachte Musik weiterlebt. 18 UhrTiffany Aris ist in Hamburg verwurzelt und lebt in Berlin. Die Pop-Künstlerin überzeugt mit ihren Hits "Breathe" und "Vertigo" sowie als Songwriterin für Acts wie Tokio Hotel, Leony und Alle Farben. Auf der Bühne tritt sie als nahbarer Star mit Herz auf - in extravaganten Outfits mit Plateau-Boots, Silberschmuck, Netzstrumpfhosen und ausgefransten Stulpen. Abseits des Rampenlichts spricht sie auf Social Media offen über psychische Gesundheit. Ihre zentrale Botschaft: Mach, was du liebst, fühle dich wohl in dem, was du trägst, und trau dich, alle Versionen deiner selbst zu leben. 19:45 UhrSekou ist in einem kleinen Dorf nahe Leicester aufgewachsen und lebt heute in London. Musikalisch bewegt er sich zwischen Pop, Soul, Funk und R&B und hat bereits mit Songs wie "Dangerous Lover" und "Catching Bodies" auf sich aufmerksam gemacht. Privat eher introvertiert, verbringt er seine freie Zeit am liebsten mit seinen zwei Hunden - auf der Bühne jedoch wirkt er wie ein Weltstar. Mit Anfang 20 klingt Sekou wie eine alte Soul-Seele, seine Tanzmoves erinnern an The Jackson Five oder Beyoncé, seine Vorbilder reichen von Prince bis Marvin Gaye. Seit über sechs Jahren im Show-Business, begleitete er John Legend auf dessen Tour und machte Musik für seinen guten Freund Justin Bieber. Seine tiefgründigen Texte handeln von einem fehlenden Vater-Vorbild und dem Wunsch nach ehrlicher Liebe. 21:45 UhrSamstag, 19. SeptemberConnor Skinner stammt aus der Nähe von Manchester und wuchs in einem kleinen Dorf mit viel Langeweile und Einsamkeit auf. Musik wurde zu seinem wichtigsten Begleiter: Er lernte Gitarre, Klavier, Schlagzeug und Gesang. Mit 22 Jahren hörte er zum ersten Mal eine Aufnahme von sich in einem professionellen Studio. Dieses Jahr brachte er seine ersten Songs heraus, darunter "Find You". Er überzeugt mit einem Mix aus Pop und Rock, kraftvoller Stimme und energiegeladener Produktion. Auf der Plattform Tiktok ist er mit über eine Million Likes bereits auf dem Weg zum Rockstar. 18:15 UhrDie aus Manchester stammende Sängerin Lusaint steht für entspannte Gänsehaut-Momente mit gefühlvollen Covern und eigenen Songs zwischen Pop und Soul. Ihre musikalische Laufbahn begann mit ersten Gesangserfahrungen in der Schule, anschließend sang sie im Chor und performte Blues-Cover in lokalen Bars. Ein Highlight: ihr Auftritt beim jährlichen Weihnachtskonzert im Vatikan - inklusive Papst-Audienz. Vor allem in Italien und Frankreich hat sie sich eine große Fanbase aufgebaut, doch auch in ihrer Heimat Großbritannien ist sie erfolgreich und stellte dort den Rekord für den meistgesuchten Song bei Shazam an einem Tag auf. Auf Tour war Lusaint bereits als Vorband für große Acts wie Calum Scott, Raye und James Blunt. Trotz dieser Erfolge bleibt sie bodenständig und berührt ihr Publikum mit ihrem ruhigen, souligen Gesang. 20 UhrThe Bausa, das sind Fredrik, Philip und Edvard aus Oslo. Als Sänger, DJs und Produzenten haben sie vor fünf Jahren mit Partysongs begonnen und seitdem ihren eigenen Sound entwickelt: "Scandi House", eine Mischung aus elektronischer Musik, Funk, Jazz und Disco. In Norwegen sind The Bausa bereits Stars, jetzt starten sie mit ihrem Sommerhit "Magnetic" auch international durch. Auf der Bühne stehen drei motivierte Norweger, die ihre gute Energie direkt über ihre Musik ins Publikum tragen. 21:45 UhrRahmenprogramm: vor Ort und multimedialDas Festival bietet ein kostenfreies Rahmenprogramm mit Künstler-Interviews, Live-Übertragungen und einem roten Teppich, der durch die Stadt führt. Besucherinnen und Besucher können in den Partnerlounges in verschiedenen Locations feiern. Das "SWR3 Festivalradio" bringt Livemusik, Interviews und Reportagen direkt ins Programm, sodass Fans im ganzen Sendegebiet das Festival miterleben können. Auf Social Media, SWR3.de, ARD Sounds und in der ARD Mediathek wird das Event begleitet. Konzerte sind live oder zeitversetzt abrufbar.Sprungbrett für TalenteSeit 30 Jahren versteht sich das "SWR3 New Pop Festival" als Bühne für das, was als Nächstes kommt - und als Sprungbrett für Talente, die morgen Hallen und Stadien füllen. Hier standen schon früh im Karriereverlauf Künstler wie Ed Sheeran, Dua Lipa, Benson Boone, Raye und Bruno Mars auf der Bühne, ebenso wie zahlreiche deutsche Acts von ClockClock über Leony bis Mark Forster. In diesem Jahr treten auf: Gentleman, Clueso zusammen mit der SWR Big Band, Giant Rooks, Charlotte Cardin, FAYAN, Holly Humberstone, Sienna Spiro, ADMT, Luiza und YouNotUs & Topic. Resttickets gibt es unter: SWR3tickets.de (https://www.swrticketservice.de/veranstaltungen/swr3)Hinweis zur AnreiseAufgrund umfangreicher Bauarbeiten im Stadtzentrum und damit verbundenen Verkehrsbehinderungen empfehlen die Veranstalter dringend, für die Anreise zum Festival Öffentliche Verkehrsmittel oder Park-and-Ride-Parkplätze zu nutzen, um Verzögerungen und Staus zu vermeiden.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/talente-von-morgen-auf-der-open-air-buehne-des-swr3-new-pop-festivals-2026 und https://www.swr3.de/new-pop-festival/index.htmlFotos über www.ARD-Foto.dePresse-Akkreditierungsanfragen richten Sie bitte an: SWR3newpopfestival@kruger-media.dePressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6334497