München (ots) -Für viele Unternehmen scheitert die Scope-3-Dekarbonisierung heute nicht an fehlenden Berechnungsmöglichkeiten, sondern daran, dass viele Lieferanten bislang nicht über das notwendige Wissen und die erforderlichen Ressourcen verfügen, um belastbare Product Carbon Footprints (PCFs) als Grundlage für die CO2-Bilanzierung zu erstellen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Transparenz und Datenqualität. Gemeinsam mit Gebr. Heinemann zeigt ClimatePartner, wie sich Lieferanten systematisch in die Erhebung produktbezogener Emissionsdaten einbinden lassen und Unternehmen dadurch ihre Scope-3-Bilanz auf eine belastbarere Datengrundlage stellen können.Gebr. Heinemann gehört zu den weltweit führenden Unternehmen im Travel Retail. Das Familienunternehmen ist in mehr als 100 Ländern aktiv, und verfolgt wissenschaftsbasierte Klimaziele im Rahmen der Science Based Targets initiative (SBTi). Nachdem die Scope-1- und Scope-2-Emissionen seit 2019 bereits um 65 Prozent reduziert wurden, richtet sich der Fokus nun auf die Lieferkette. Gemeinsam mit ClimatePartner unterstützt das Unternehmen seine Lieferanten bei der Erstellung von Product Carbon Footprints, um den Anteil belastbarer Primärdaten in der Scope-3-Bilanz kontinuierlich zu erhöhen."Der größte Teil der Emissionen entsteht nicht in unseren eigenen Standorten, sondern entlang der Wertschöpfungskette. Deshalb ist die Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten ein entscheidender Hebel für wirksamen Klimaschutz. Wir setzen auf einen partnerschaftlichen Ansatz, der Wissen aufbaut, Hürden abbaut und die Grundlage für gemeinsamen Fortschritt schafft", sagt Lena Baasner, Senior Sustainability Manager bei Gebr. Heinemann.Im Mittelpunkt des Programms steht ein praxisorientierter Ansatz für das Supplier Enablement. Je nach Reifegrad und Bedarf erhalten Lieferanten Schulungen und Unterstützung bei der Berechnung von Product Carbon Footprints. Die Kosten für die Schulungen übernimmt Gebr. Heinemann. Darüber hinaus profitieren Lieferanten von speziell vereinbarten Konditionen für die Erstellung von Product Carbon Footprints mit ClimatePartner.Der Datenaustausch basiert auf dem GS1 FMCG Standard und nutzt bestehende Infrastrukturen. So können Lieferanten ihre Product Carbon Footprints mehreren Geschäftspartnern bereitstellen.Ergänzend dazu hat ClimatePartner mit Network ein neues Feature im ClimatePartner Hub entwickelt, das den standardisierten Austausch von Product Carbon Footprints zwischen Lieferanten und Geschäftspartnern erleichtert. Unternehmen können vorhandene Emissionsdaten mehreren Kunden zur Verfügung stellen, ohne sie für jede Geschäftsbeziehung erneut aufbereiten zu müssen. Bei Bedarf begleiten ClimatePartner-Expert:innen die Lieferanten persönlich bei der Berechnung der Product Carbon Footprints und unterstützen sie dabei, die erforderliche Methodik und Datenqualität eigenständig umzusetzen."Viele Unternehmen wissen heute, wo ihre größten Scope-3-Emissionen entstehen - die eigentliche Herausforderung beginnt danach. Lieferanten benötigen Zeit, Wissen und praktikable Prozesse, um belastbare Product Carbon Footprints zu erstellen. Erfolgreiche Dekarbonisierung entsteht nicht durch immer neue Datenanfragen, sondern durch echte Zusammenarbeit. Gemeinsam mit Gebr. Heinemann haben wir ein Programm entwickelt, das Lieferanten gezielt unterstützt und Unternehmen hilft, den Anteil validierter Primärdaten in ihrer Scope-3-Bilanz schrittweise zu erhöhen. Das ist Klimaschutz, der wirklich wirkt", ergänzt Moritz Lehmkuhl, Managing Director bei ClimatePartner.Das Projekt zeigt, wie Unternehmen gemeinsam mit ihren Lieferanten belastbare Primärdaten für die Scope-3-Bilanzierung erhalten und damit eine wichtige Grundlage für die Dekarbonisierung ihrer Lieferketten schaffen können.Über Gebr. Heinemann SE & Co. KGGebr. Heinemann zählt zu den weltweit führenden Unternehmen im internationalen Travel Retail. Das Familienunternehmen ist europäischer Marktführer und als einziges familiengeführtes Unternehmen unter den globalen Top-Akteuren der Branche vertreten. Zum Unternehmen gehören Duty Free & Travel Value Shops, Markenboutiquen und Concept Stores an internationalen Flughäfen sowie Geschäfte an Grenzübergängen und an Bord von Kreuzfahrtschiffen. Das Unternehmen wurde 1879 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Hamburger HafenCity. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 10.500 Mitarbeitende und erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 4,7 Milliarden Euro.Weitere Informationen unter www.gebr-heinemann.comÜber ClimatePartnerClimatePartner unterstützt Unternehmen dabei, ihre CO2-Emissionen zu berechnen, gezielt zu reduzieren und Klimaschutz in der Unternehmensstrategie zu verankern. Kern ist der ClimatePartner Hub: eine Software-Plattform, über die Unternehmen Corporate Carbon Footprints und Product Carbon Footprints berechnen, Lieferanten systematisch in die Scope-3-Bilanzierung einbinden und Reduktionsmaßnahmen verfolgen können. Ergänzt wird die Software durch individuelle Beratung: ClimatePartner-Expert:innen begleiten Unternehmen von der Datenerhebung über die Identifikation von Emissionshotspots bis zur konkreten Reduktionsstrategie.ClimatePartner wurde 2006 in München gegründet. Rund 350 Mitarbeitende unterstützen über 6.000 Unternehmen in mehr als 60 Ländern.Weitere Informationen unter www.climatepartner.comPressekontakt:Marina MergenClimatePartner GmbHSt.-Martin-Str. 5981669 Münchenpress@climatepartner.comwww.ClimatePartner.comOriginal-Content von: ClimatePartner GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78717/6334490