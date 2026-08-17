350-Millionen-Deal: Bitcoin-Miner wird zum KI-Schwergewicht

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HIVE Digital Technologies meldet einen neuen Großauftrag für seine Tochter BUZZ High Performance Computing. Der Fünfjahresvertrag mit einem nicht genannten, bonitätsstarken Unternehmenskunden habe ein Gesamtvolumen von rund 350 Millionen USD. Er solle den annualisierten Umsatz der KI-Sparte um etwa 70 Millionen USD erhöhen.

HIVE Digital Technologies meldet einen neuen Großauftrag für seine Tochter BUZZ High Performance Computing. Der Fünfjahresvertrag mit einem nicht genannten, bonitätsstarken Unternehmenskunden habe ein Gesamtvolumen von rund 350 Millionen USD. Er solle den annualisierten Umsatz der KI-Sparte um etwa 70 Millionen USD erhöhen.

Neue Plattform mit 2.016 Grafikprozessoren

BUZZ HPC werde für den Kunden eine eigene Rechnerplattform mit 2.016 NVIDIA Blackwell Ultra-Grafikprozessoren aufbauen. Die Chips würden in GB300-NVL72-Systemen installiert und über ein Quantum-X800-InfiniBand-Netzwerk verbunden. Eine Speicherplattform von VAST Data solle große Datenmengen schnell bereitstellen. Nach Angaben von HIVE sei die Anlage für das Training von KI-Modellen sowie für Inferenz ausgelegt, also für die Anwendung bereits trainierter Modelle.

Standort setzt auf Wasserkraft

Der Rechnerverbund solle noch 2026 im Bell AI Fabric-Rechenzentrum in Merritt in der Provinz British Columbia in Betrieb gehen. Die Anlage werde vollständig mit erneuerbarer Wasserkraft versorgt. Eine geschlossene Flüssigkühlung führe Wärme direkt an den Servern ab und benötige nach Unternehmensangaben kein zusätzliches Wasser. BUZZ hatte für denselben Standort bereits im Juni einen separaten Dreijahresvertrag über 220 Millionen USD gemeldet. Dieser betreffe 2.304 Grace Blackwell-Grafikprozessoren für KI-Angebote von Cohere.

Vertrag hebt Umsatzbasis deutlich an

Mit dem neuen Auftrag steige der annualisierte Umsatz von BUZZ HPC laut HIVE auf rund 180 Millionen USD. Davon würden derzeit etwa 35 Millionen USD erzielt. Weitere rund 145 Millionen USD seien vertraglich vereinbart und sollten bis zum vierten Quartal 2026 anlaufen. ARR bezeichnet eine auf ein Jahr hochgerechnete Erlösrate und ist nicht mit bereits verbuchtem Jahresumsatz gleichzusetzen. President und CEO Aydin Kilic erklärte, BUZZ nähere sich damit dem Ziel von 200 Millionen USD Jahresumsatz bis Ende 2026. Nach Inbetriebnahme würde das Geschäft mit Hochleistungsrechnern und KI nach Unternehmensschätzung täglich rund 500.000 USD umsetzen.

Investition von 185 Millionen USD

Für Rechner, weitere Hardware und Servicegarantien veranschlage HIVE Investitionen von rund 185 Millionen USD. Der Kunde solle vorab rund 35 Millionen USD zahlen. Zusammen mit bereits angekündigten Finanzierungen und zusätzlichen Gerätekrediten würde die Anzahlung den Aufbau unterstützen. HIVE wolle Eigentümer der NVIDIA-Infrastruktur bleiben und sie nach Vertragsende weiter nutzen können. Executive Chairman Frank Holmes führte aus, HIVE verfüge in Kanada über rund 400 Megawatt potenzielle Kapazität für besonders ausfallsichere Rechenzentren. Damit könnten nach seiner Einschätzung innerhalb der nächsten zwei Jahren mehr als 120.000 Grafikprozessoren ans Netz gehen.

Inbetriebnahme entscheidet über Hochrechnung

President und COO Craig Tavares erklärte, der Auftrag unterstreiche die Fähigkeit von BUZZ, große KI-Systeme für langfristige Unternehmenskunden bereitzustellen. Die Technik solle im vierten Quartal 2026 geliefert und installiert werden. Liefertermine, Inbetriebnahme, Kundennachfrage, Betriebskosten und die verfügbare Finanzierung würden bestimmen, in welchem Umfang die erwarteten Erlöse und Zahlungsströme erreicht werden können.

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