Die geplante Asset-Deal-Akquisition von Mayr-Melnhof (MM) der Kartonagenfabrik Arnsberg der R.D.M. Group (~230.000 Tonnen Kapazität) bietet ein zusätzliches Umsatzpotenzial von 160 bis 180 Millionen EUR (mwb Schätzung bei Vollauslastung, aktuell wohl deutlich niedriger) für die MM Board & Paper-Sparte. Die von Apollo gehaltene R.D.M. verkauft das unterdurchschnittlich performende Asset im Rahmen einer Restrukturierung, was MM ermöglichen sollte, es zu einem attraktiven Preis zu erwerben (mwb Schätzung: 40 bis 60 Millionen EUR oder ~0,3x EV/Umsatz). Durch die Nutzung seiner deutschen Industriepräsenz und Expertise im Turnaround-Management erwartet MM, Synergien in den Bereichen Beschaffung, Logistik und Overheads zu realisieren. Dies sollte helfen, die Rentabilität auf mittlere einstellige Margen wiederherzustellen, was potenziell 10 bis 15 Millionen EUR an jährlichem EBITDA im mittelfristigen Zeitraum hinzufügen könnte. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2026 erwartet. Bis dahin belassen wir unsere Schätzungen unverändert und bekräftigen das Rating BUY mit einem Kursziel von 96,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/mayr-melnhof-karton-ag
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