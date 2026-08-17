Die Kommerzialisierung des erdnahen Weltraums schreitet voran. Neue Zahlen zeigen, wie dicht das Starlink-Netzwerk von Elon Musk den erdnahen Orbit mit Satelliten bestückt. Das sorgt auch für Probleme. Der erdnahe Weltraum hat in den vergangenen sieben Jahren eine deutliche Transformation erfahren. Während Anfang 2019 weltweit noch weniger als 2.000 aktive Satelliten die Erde umkreisten, ist diese Zahl laut dem aktuellen Weltraumindex des französischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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