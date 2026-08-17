Mainz (ots) -
Woche 38/26
Samstag, 12.09.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 Wer ist Xi Jinping?
Deutschland 2022
"Die Zwangsarbeiterin - Nadeshdas langer Weg nach Hause" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Sonntag, 13.09.
Bitte Programmänderung beachten:
"Die Spur: Jung. Radikal. Organisiert. - Wie gefährlich ist die Neonazi-Jugend?" um 7.30 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Mittwoch, 16.09.
Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:
21.45 ZDFzeit
besseresser: Die Tricks von McDonald's & Co.
Sebastian Lege deckt auf
Deutschland 2023
22.30 ZDFzeit
besseresser: Die Tricks in Toastbrot & Co.
Sebastian Lege deckt auf
Deutschland 2024
23.15 besseresser: Die Tricks in Fanta, Tic Tac & Co.
Sebastian Lege deckt auf
Deutschland 2024
0.00 ZDFzeit
besseresser: Die Tricks in Coca-Cola, Maggi und Co.
Sebastian Lege deckt auf
Deutschland/Taiwan/Mexiko/Italien 2024
"ZDFzeit: Tricks der Lebensmittelindustrie mit Sebastian Lege Pfanni, Knorr, Langnese" entfällt
(weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen)
Donnerstag, 17.09.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 ZDF.reportage
Alltag im deutschen Knast
Deutschland 2025
"Überleben hinter Gittern: Stadt der Verbrecher" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6334528
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