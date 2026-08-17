Hannover (ots) -Die Vergölst GmbH und CHECK24 geben den Startschuss für eine neue strategische Partnerschaft. Autofahrer, die ihre Reifen über das Vergleichsportal erwerben, können ab September den Reifen- und Autoservicedienstleister Vergölst direkt im Portal als Servicepartner auswählen. Damit bündeln die beiden Unternehmen ihre digitale und stationäre Kompetenz, um den Reifenkauf und -service noch komfortabler zu gestalten. Gleichzeitig wurden die Weichen für weitere Optimierungen in der Customer Journey gestellt.CHECK24 verbindet den digitalen Reifenkauf mit einem bundesweiten Werkstattnetzwerk. Verbraucher können Reifen, Felgen und Kompletträder online vergleichen, direkt bestellen und einen passenden Montagetermin bei einer zertifizierten Partnerwerkstatt buchen. Mit der schrittweisen Erweiterung um weitere Werkstattservices entwickelt CHECK24 sein Angebot zu einer zentralen Plattform für Reifen- und Autoserviceleistungen.Dem flächendeckenden Start der Kooperation zwischen Vergölst und CHECK24 ging eine dreimonatige Testphase voraus, in der die Abläufe in elf Betrieben des Vergölst-Netzwerks erfolgreich erprobt wurden. Nach den durchweg positiven Ergebnissen dieses Pilotprojekts erfolgt nun das offizielle Rollout: Ab sofort sind alle eigenen Vergölst-Filialen vollständig an das System angebunden. In einem nächsten Ausbauschritt sollen auch die Franchise-Partner von Vergölst die Möglichkeit erhalten, an der Kooperation zu partizipieren und so ihre Reichweite weiter auszubauen.Autoservicebuchungen sollen Portfolio ergänzenDie Integration als Servicepartner markierte dabei nur den Beginn der Zusammenarbeit. Jüngst wurde das Portfolio auch bereits um erste Autoservice-Leistungen ergänzt. So können Kunden nun auch schon Klimawartungen buchen. Zukünftig sollen Kunden auch weitere Autoserviceleistungen wie Inspektionen und weitere Werkstattservices bequem über CHECK24 buchen können. Das erklärte große Ziel beider Unternehmen ist es, eine vollständig geschlossene Customer Journey zwischen den Systemen von CHECK24 und Vergölst zu etablieren - von der ersten Online-Recherche bis zur fachgerechten Ausführung in der Werkstatt.Emanuel Buddensiek, Head of Sales bei Vergölst, erklärt: "Strategische Partnerschaften wie diese sind im sich stetig weiterentwickelnden digitalen Raum für uns von enormer Bedeutung. Unser Ziel ist es, für unsere Kunden genau dort präsent zu sein, wo sie sich ohnehin im Alltag bewegen, sich informieren und Kaufentscheidungen treffen. Mit dieser Kooperation verbinden wir unsere hohe Servicequalität in den Werkstätten mit der enormen Digitalkompetenz von CHECK24 und machen es Autofahrern so noch einfacher, unsere Dienstleistungen digital und nahtlos zu buchen."Auch aufseiten von CHECK24 blickt man der Zusammenarbeit positiv entgegen. Tobias Lechner, Geschäftsführer bei CHECK24 Autoteile, betont: "Mit Vergölst gewinnen wir einen starken und traditionsreichen Partner, der bundesweit für Qualität und Zuverlässigkeit im Reifen- und Autoservice steht. Durch die strategische Partnerschaft erweitern wir nicht nur unser Netzwerk um erstklassige Servicepartner vor Ort, sondern gehen gemeinsam den nächsten logischen Schritt in Richtung einer vollumfänglichen digitalen Service-Erfahrung für unsere Nutzer."Pressekontakt:Marcel SchasseTeamleitung Content & KommunikationContinental-Plaza 1, 30175 Hannovermarcel.schasse@vergoelst.deOriginal-Content von: Vergölst GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63105/6334523