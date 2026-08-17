Einige der besten Investitionen beginnen nicht mit einem großen Namen, sondern mit einer klaren Trendwende im Geschäftsmodell. Bei Lumentum traf genau das auf die stark wachsende Nachfrage nach optischer Infrastruktur für KI-Rechenzentren zu. Der Trade im TSI USA Depot zeigt, wie aus einem zunächst wenig beachteten Zulieferer ein herausragender Gewinner werden kann. Doch was steckt hinter der Rally - und wie belastbar ist die Story?Lumentum entwickelt optische und photonische Technologien für die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär