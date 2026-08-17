HelloFresh übertraf mit den Q2-2026-Zahlen bei Umsatz und AEBITDA weitgehend den Konsensus, allerdings verfehlte die Contribution Margin die Erwartungen aufgrund vorgezogener Produktinvestitionen. Die zugrunde liegenden Trends bleiben ungeklärt: Die Kennzahlen der Bestandskunden verbessern sich weiter, doch das Bestellvolumen des Konzerns sank im Jahresvergleich um ca 14%, grob doppelt so stark wie der Umsatz (cc), da die Neukundenkonversion weiterhin negativ ist. Das Management bestätigte die Jahresguidance beim AEBITDA, erwartet beim Umsatzwachstum nun aber eher das untere Ende der Spanne, wobei die Back-to-School-Kampagne als nächster Indikator für die Nachfrage gilt. Wir sehen bislang keinen Beleg für eine Trendwende bei der Konversion und verschieben unser Erholungsszenario entsprechend nach hinten, wodurch sich unser DCF-basiertes Kursziel auf 3,30 EUR (zuvor: 4,10 EUR) reduziert. Wir bestätigen die Einstufung HOLD. Wir halten an der Einstufung HOLD fest. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hellofresh-se
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