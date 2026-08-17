Die CTS Eventim-Aktie konnte sich von dem Kurseinbruch in der ersten Jahreshälfte auf rund 50 € noch nicht nachhaltig erholen. Am Montag notiert sie aktuell bei 57,80 €. Gegenüber dem Allzeithoch Mitte 2025 bei etwa 115 € hat sich die Aktie damit nahezu halbiert. Hier stellt sich die Frage: Sind das jetzt wieder günstige Einstiegskurse? Vorsichtige Prognose belastet Trotz des starken Auftaktquartals gibt sich der Konzern für das Gesamtjahr weiterhin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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