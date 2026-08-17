Es geht wieder nach oben mit der OHB-Aktie. Nachdem der Kurs des deutschen Raumfahrtunternehmens bereits vergangene Woche um über +10% zulegen konnte, startet die Aktie mit einem weiteren Kursplus von mehr als +5% stark in die neue Handelswoche. Was gibt der OHB-Aktie neuen Schub und sollten Anleger hier mit dabei sein? Ein wichtiger Großauftrag Aktueller Hauptkurstreiber der OHB-Aktie ist eine sehr wichtige geopolitische Entwicklung auf dem europäischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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