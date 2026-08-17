Die Aixtron-Aktie hat die in meiner vorherigen Analyse aufgezeigten Abwärtsrisiken zunächst bestätigt. Nach dem Bruch von 39,89 € wurden auch 35,84 und 34,15 € aufgegeben, ehe die Korrektur erst im Bereich um 31,75 € zum Stillstand kam. Vom Hoch bei 62,66 € hatte sich der Kurs damit nahezu halbiert. Inzwischen melden sich die Käufer jedoch deutlich zurück und treiben den Titel wieder auf 42,59 €. Die Erholung gewinnt an Substanz Der jüngste Konter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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