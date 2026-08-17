Biotech-Aktien haben lange Zeit deutlich hinter dem Gesamtmarkt zurückgelegen, doch inzwischen zeichnet sich eine spürbare Erholung ab. Für Anleger, die abseits des KI-Booms nach wachstumsstarken Chancen suchen, könnte die Branche damit wieder interessanter werden. Ein lange unterschätzter Wachstumsmarkt erwacht Die Rahmenbedingungen für Biotech-Unternehmen waren in den vergangenen Jahren ungewöhnlich schwierig. Verschärfte Regulierung, eine schwache ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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