Die Lenovo-Aktie hat seit dem Januartief eine bemerkenswerte Rally hingelegt und in der Spitze rund +318% gewonnen. Allein der jüngste Ausbruch über das vorherige Hoch bei 2,96 € sorgte nochmals für eine deutliche Beschleunigung. Mit aktuell 3,65 € nähert sich der Technologiekonzern nun bereits wieder dem Rekordstand bei 3,90 €. Oberhalb davon könnte die Rally in eine weitere Runde gehen. Der KI-Boom beschleunigt das Wachstum Hinter der außergewöhnlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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