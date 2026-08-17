BERLIN (dpa-AFX) - Im ersten Halbjahr sind etwas weniger Menschen am Flughafen Berlin-Brandenburg gestartet oder gelandet als im Vorjahreszeitraum. Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilte, wurden in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres 11,9 Millionen Fluggäste gezählt - und damit 1,2 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2025.

Im Rekordjahr 2019 wurden im ersten Halbjahr an den Flughäfen Tegel und Schönefeld gut 17,5 Millionen Passagiere gezählt - das war noch vor der Eröffnung des BER. Die Zahl der Starts und Landungen lag damals bei 145.000. Im ersten Halbjahr 2026 waren es dagegen nur 89.505 - im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht das einem Minus von 3,2 Prozent.

Auch die Menge der transportierten Luftfracht wurde weniger: Hier lag das Minus bei 7,3 Prozent./nif/DP/mis