Ein Entwickler hat ein besonderes Racing-Game für alle frei verfügbar gemacht. Statt auf vorgefertigte Kurse zurückgreifen zu müssen, kannst du auf der gesamten Welt Rennen veranstalten. Das ist dank echten Kartendaten möglich. Egal, ob Arcade-Rennspiele wie Mario Kart oder realistische Racing-Simulationen wie Forza Motorsport: Alle Rennspiele haben eines gemeinsam. Sie bieten lediglich eine Auswahl an Kursen, auf denen Spieler:innen gegeneinander ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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