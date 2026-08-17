Bozen (ots) -Wer ein Unternehmen zukunftsfit machen möchte, muss Raum für radikale Innovation schaffen. Darum geht es in der 4. Ausgabe von "Alpha Innovation Live" am 9.9. im NOI Techpark.Geopolitische Unsicherheit, rasante Technologiesprünge und neue Möglichkeiten durch Künstliche Intelligenz verändern die Rahmenbedingungen für Unternehmen grundlegend und rasant. Bestehende Produkte und Prozesse laufend zu optimieren, reicht deshalb immer weniger aus. Die im NOI Techpark entwickelte Methode "Alpha Innovation" unterstützt Unternehmen dabei, sich bewusst von der Gegenwart zu lösen, weit vorauszudenken und daraus konkrete Innovationsfelder, Produkte oder Geschäftsmodelle abzuleiten.Radikal Neues wagenDie vierte Ausgabe des Events "Alpha Innovation Live" bringt am 9. September erneut Geschäftsführer, Entscheidungsträgerinnen und Innovationstreibende aus Südtirol, Italien und der DACH-Region im NOI Techpark zusammen. In diesem Jahr liegt der Fokus darauf, Organisation im Unternehmen neu zu denken und dadurch radikale Innovation umzusetzen. Die Veranstaltung ist in drei thematische Schwerpunkte unterteilt, die verschiedene Fragestellungen aufwerfen:- Wie kann Führung in Zeiten von KI Innovation befeuern und Wettbewerbsvorteile schaffen?- Welche Kultur und Strukturen sind nötig, damit radikale Innovation entsteht?- Was braucht es, um den Spagat zwischen Kern- und Zukunftsgeschäft erfolgreich zu meistern?Zu diesen Fragen referieren Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Unternehmenspraxis: Welche technologischen Veränderungen auf Unternehmen zukommen können, zeigt Tommaso Calarco, Direktor am Peter Grünberg Institut, auf. Kurt Matzler, Professor für Strategisches Management an der Universität Innsbruck, widmet sich der Frage, wie Unternehmen KI für Innovation nutzen und daraus nachhaltige Wettbewerbsvorteile entwickeln können. Susann Fiedler, Professorin für Wirtschaft und Psychologie an der Universität Wien, beschäftigt sich in ihrer Keynote mit einem weiteren wichtigen Thema: Wie treffen Menschen und Organisationen Entscheidungen in unklaren Situationen und was ist nötig, damit radikale Durchbrüche entstehen können?Davide Campari, Managing Director von Fujifilm Healthcare Italia, dagegen gibt Einblick in die Transformation eines Unternehmens: Fujifilm entwickelte sich von einem weltweit führenden Anbieter im Bereich Fotografie zu einem breit aufgestellten Technologiekonzern - mit einem Schwerpunkt im Gesundheitswesen.Vertieft werden die Themen in drei Podiumsdiskussionen, in denen spannende Perspektiven aus Wissenschaft und Unternehmenspraxis im Mittelpunkt stehen. Mit dabei sind unter anderem Alfredo De Massis, Professor für Entrepreneurship & Family Business an der Universität Chieti Pescara, Harald Oberrauch, Präsident der Technicon AG, Jelena Spanjol, Professorin und Institutsdirektorin für Innovationsmanagement an der LMU München und Michael Brehm, Multiunternehmer und Gründer von Redstone Capital.Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, die Plätze sind jedoch begrenzt. Wer sein Unternehmen bereit für zukünftige Herausforderungen machen möchte, sollte sich hier (https://noi.bz.it/de/events/alpha-innovation-live-2026/urn%3Aevent%3Anoi%3Ad49e50aa-0a91-4aca-901f-96ea6da76a13) einen Platz sichern.Über NOI Techpark2.550 Menschen, 70 wissenschaftliche Labore, 120.000 m² Campus, Werkstätten, Open Spaces, Raum für neue Ideen. All das ist NOI Techpark. Wo einst ein Aluminiumwerk stand, wächst seit 2017 Südtirols Innovationsviertel. Hier finden Unternehmen, Institute und Universität ein dynamisches Umfeld für Innovation, Forschung und Entwicklung. Mit Fokus auf die Technologiefelder Green, Food, Digital und Automotive & Automation.Weitere Informationen: www.noi.bz.it.Pressekontakt:Pressekontakt:clavis kommunikation GmbHMonika KnollTelefon: +39 376 218 0077E-Mail: monika.knoll@clavis.itOriginal-Content von: clavis IT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181569/6334563