Luzern / Switzerland (ots) -Freitagabend, Zürcher Geschnetzeltes auf dem Herd - und vor dem Weinregal beginnt das Rätselraten.Henri, der digitale Sommelier von wine-pairing.online, beendet es: Gericht eintippen oder einfach fotografieren, und die Empfehlung kommt in Sekunden - begründet in einfachen Worten: "Die cremige Sauce liebt die Frische eines aromatischen Weissweins."WAS HENRI EINZIGARTIG MACHTVom Essen zum Wein - nicht umgekehrt: Ausgangspunkt ist dein Gericht, eingetippt oder fotografiert - du musst keinen einzigen Wein kennen.Erklärt statt bewertet: Jede Empfehlung kommt mit dem "Warum" - keine Sterne, keine Punkte; entscheiden darf der eigene Geschmack.Unabhängig und ehrlich: Henri verkauft keine Weine und zeigt keine Vergleichspreise - Vorschläge für jedes Budget, auf Wunsch auch alkoholfrei.Digitaler Weinkeller mit Trinkreife-Alarm: Etikett scannen, Flasche einlagern - Henri meldet sich, wenn ein Wein seinen Höhepunkt erreicht. Auf Wunsch empfiehlt er den passenden Wein direkt aus deinem eigenen Keller.Gratis, ohne Anmeldung, in drei Sprachen: Ab der ersten Sekunde nutzbar - als Web-App und iPhone-App, Android folgt in Kürze.Im Restaurant wird die eigene Weinkarte zum Sommelier: Karte hochladen - als PDF oder per automatischem Website-Abgleich -, QR-Code auf den Tisch, fertig. Gäste fragen Henri direkt: "Welcher Wein von dieser Karte passt zu meinem Filet?" Die Antwort kommt sofort, charmant begründet und in der Sprache des Gastes - empfohlen wird ausschliesslich, was das Haus tatsächlich im eigenen Weinkeller hat, ohne Vergleichspreise und ohne fremde Weine. So bestellen unsichere Gäste mutiger, und der Weinumsatz steigt. Henri ersetzt dabei keinen Sommelier, sondern ergänzt ihn: Weinkuratierung und Karte bleiben beim Haus - die KI im Hintergrund trägt diese Auswahl nur an jeden Tisch.Auf einen BlickFür Geniesser: Gericht eingeben oder fotografieren -> Empfehlung mit Begründung · Etiketten-Scanner · digitaler Weinkeller · auch alkoholfreie Weine · kostenlos, ohne AnmeldungFür Gastronomie & Weinhandel: Weinkarte hochladen -> QR-Code auf den Tisch -> Gäste erhalten mehrsprachige Empfehlungen, nur von der eigenen Karte · Henri ergänzt den Sommelier, ersetzt ihn nicht · bereits im Einsatz bei Restaurants, Händlern und WeingüternDatenbasis: über 30'000 Weine · 313 Rebsorten · kuratierte alkoholfreie Auswahl Verfügbar: Web-App · iPhone-App (App Store) · Android unmittelbar vor Veröffentlichung Sprachen: Deutsch · Englisch · FranzösischLinks: wine-pairing.online · apps.apple.com/app/id6757708657Über wine-pairing.onlinewine-pairing.online ist die Wein-Plattform der Schweizer MYSYMP AG. Herzstück ist Henri, ein digitaler Sommelier mit Charme und Weinwissen, der zu jedem Gericht in Sekunden den passenden Wein empfiehlt - verständlich begründet, ganz ohne Weinsnobismus. Henri hilft zuhause am Herd genauso wie am Restauranttisch, wo er per QR-Code Empfehlungen direkt von der Weinkarte des Hauses gibt.Pressekontakt:Isidoro Celentano · GründerMYSYMP AG · Studenstrasse 14 B · 6207 Nottwil · Schweiz E-Mail: isicel@bluewin.ch · Telefon: +41 79 471 06 25Interviews, Testzugänge und Demo-Termine kurzfristig möglich.Original-Content von: MYSYMP AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183176/6334607