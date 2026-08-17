Managementwechsel führt zu Verzögerung beim Jahresabschluss

Anzeige / Werbung

St-Georges Eco-Mining meldet eine Verzögerung bei seinem geprüften Jahresabschluss. Während das Unternehmen weitere Prüfungsschritte abschließen lasse, gelte für CEO und CFO weiterhin ein behördliches Handelsverbot. Andere Anteilseigner seien davon nicht betroffen.

St-Georges Eco-Mining meldet eine Verzögerung bei seinem geprüften Jahresabschluss. Während das Unternehmen weitere Prüfungsschritte abschließen lasse, gelte für CEO und CFO weiterhin ein behördliches Handelsverbot. Andere Anteilseigner seien davon nicht betroffen.

Prüfung braucht mehr Zeit

Die geprüften Konzernabschlüsse für das am 31. März 2026 beendete Geschäftsjahr hätten bis zum 29. Juli 2026 eingereicht werden müssen. Zu den ausstehenden Unterlagen gehörten auch der Lagebericht des Managements sowie die vorgeschriebenen Bestätigungen von CEO und CFO. In der von Corporate Secretary Neha Tally unterzeichneten Mitteilung berichtet St-Georges, zusätzlicher Prüfungsaufwand habe eine fristgerechte Veröffentlichung verhindert. Auslöser seien weitere Prüfungshandlungen nach einem vollständigen Managementwechsel bei einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft. Dadurch habe es bei bestimmten Buchhaltungsunterlagen und Finanzinformationen an Kontinuität gefehlt. Das Unternehmen und seine Wirtschaftsprüfer arbeiteten an den verbleibenden Schritten. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand rechne das Management mit der Einreichung spätestens am 28. September 2026.

Handelsverbot betrifft zwei Führungskräfte

Die zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden hätten eine MCTO (Management Cease Trade Order, Handelsverbot für Führungskräfte) gegen CEO und CFO erlassen. Beide dürften während der Geltungsdauer keine Wertpapiere von St-Georges handeln. Die Anordnung gelte, bis die ausstehenden Finanzunterlagen eingereicht seien oder die Behörden sie vorher aufhöben. Für andere Aktionäre bestehe diese Einschränkung nach Angaben des Unternehmens nicht. Eine MCTO richtet sich gezielt gegen Mitglieder der Unternehmensleitung und ist kein allgemeiner Handelsstopp für die Aktie. St-Georges erklärt zudem, neben der gemeldeten Fristüberschreitung sei kein weiterer festgestellter oder erwarteter Verstoß nach der Regelung NP 12-203 bekannt.

Zwischenbericht soll fristgerecht kommen

Parallel bereite St-Georges den Zwischenabschluss für die drei Monate bis zum 30. Juni 2026 vor. Dazu gehörten erneut der Bericht des Managements und die zugehörigen Bestätigungen. Auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen erwarte das Unternehmen hierfür keine Verzögerung gegenüber der geltenden Einreichungsfrist. Seit der ersten Mitteilung vom 31. Juli 2026 habe es laut St-Georges keine wesentlichen, noch nicht allgemein veröffentlichten Änderungen gegeben. Das Unternehmen habe außerdem die Vorgaben für alternative Informationen nach NP 12-203 eingehalten. Diese Regeln sollen den Markt während einer verspäteten Finanzberichterstattung regelmäßig über den Stand der Arbeiten unterrichten.

Breites Rohstoffportfolio im Hintergrund

Die Finanzberichterstattung betrifft eine Unternehmensgruppe mit mehreren Rohstoff- und Technologieaktivitäten. St-Georges nennt die Batterieaufbereitung durch EVSX, Verfahren zur Gewinnung von Lithium aus Spodumen sowie Goldprojekte der Tochter Iceland Resources. Hinzu kämen Nickel-, Kupfer-, Platingruppenmetall- und Niobprojekte in Québec sowie eine Technologie zur Umwandlung von Methan in festen Kohlenstoff und türkisen Wasserstoff. Bis zur Vorlage der Jahresunterlagen würde St-Georges im Abstand von zwei Wochen weitere Statusberichte veröffentlichen. Nach aktuellem Stand rechnet das Management weiterhin damit, die ausstehenden Finanzunterlagen spätestens am 28. September 2026 einzureichen.

Datenschutzbestimmungen

Angaben gemäß § 5 TMG: Herausgeber axinocapital.de ist ein Service der AXINO Capital GmbH · Eugenie-von-Soden-Straße 24/1 73728 Esslingen am Neckar Deutschland · Geschäftsführer Wolfgang Seybold · Geschäftssitz Esslingen am Neckar · Handelsregister Handelsregisterbuch: HRB 747234 Register: Amtsgericht Stuttgart · USt-Id Nr. DE279391117 · Inhaltlicher Verantwortlicher Verantwortlichkeit im Sinne des § 55 des Rundfunkstaatsvertrages (RStV): AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, Deutschland, office@axino.com1. GegenstandDiese allgemeinen Nutzungsbedingungen regeln den rechtlichen Rahmen für die Nutzung der folgenden Webseiten der AXINO Capital GmbH und deren Unterseiten: https://www.axinocapital.de https://www.youtube.com/channel/UC17lIUp6TeXnnGy4GMdFn3g Sie gelten zwischen dem Nutzer und der AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, vertreten durch die Geschäftsführung, nachfolgend "AXINO" genannt. Durch die Freischaltung des Nutzers und/oder die Nutzung der o.g. Webseiten akzeptiert der Nutzer die vorliegenden allgemeinen Nutzungsbedingungen.2. Leistungsbeschreibung / Disclaimer2.1. Nachrichten und Artikel beruhen teilweise auf Meldungen großer Nachrichtenagenturen wie Reuters oder dpa. Kurs- und Preisangaben werden von Börsen und Banken zur Verfügung gestellt. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die AXINO Capital GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß MiFID II und §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der AXINO Capital GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der AXINO Capital GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann. 2. Die in den Kommentaren zu den Artikeln veröffentlichten Informationen, Meinungen und Empfehlungen erfolgen nicht im Namen von AXINO, sondern stellen die subjektive Ansicht bzw. den Kenntnisstand des jeweiligen Verfassers dar.3. Urheber-/Nutzungsrechte3.1. Das Angebot ist durch urheberrechtliche Bestimmungen vor Vervielfältigung und Missbrauch geschützt. Die rechtswidrige Vervielfältigung, Verbreitung oder Veröffentlichung von Inhalten des Angebots oder deren Nachahmung über das eingeräumte Nutzungsrecht hinaus wird von AXINO durch zivil-, notfalls auch strafrechtliche Maßnahmen verfolgt.3.2. AXINO behält sich sämtliche Rechte an den Inhalten vor. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, die Informationen zu vervielfältigen, abzuändern, zu verbreiten, nachzudrucken, dauerhaft zu speichern, insbesondere zum Aufbau einer Datenbank zu verwenden oder an Dritte weiterzugeben.4. Einstellung von Inhalten durch den Nutzer - Nutzungsbedingungen4.1. Das Verfassen von Inhalten (z.B. Kommentaren) und deren öffentlicher Verbreitung ist nur unter Nennung einer gültigen E-Mail-Adresse (welche nicht veröffentlicht wird) möglich. Der Nutzer ist verpflichtet, seine Daten zu aktualisieren, sobald sich die Angaben, insbesondere die E-Mail-Adresse, ändern sollten.4.2. Sofern der Nutzer eigene Inhalte (sog. "User Generated Content", z.B. Texte, Fotos, Videos) in die Angebote von AXINO einstellt, insbesondere in Form von Kommentaren in den Weblogs, verpflichtet sich der Nutzer zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Insbesondere ist es dem Nutzer untersagt, pornografische, gewaltverherrlichende und volksverhetzende Inhalte zu verbreiten, zu Straftaten aufzurufen und Persönlichkeitsrechte Dritter zu verletzen. Die Einstellung urheberrechtlich geschützter Werke darf nur mit der der Zustimmung des Urhebers erfolgen.4.3. Auf Wunsch des Nutzers wird im Bereich der Leserkommentare nicht der reale Anmeldename, sondern ein frei wählbares Pseudonym angezeigt. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, unter mehren Pseudonymen im Forum aufzutreten.4.4. Der Nutzer hat in seinen Beiträgen einen fairen und sachlichen Ton zu wahren. Die Meinung und Äußerung der anderen Teilnehmer ist zu respektieren.4.5. Um unnötige Ladezeiten zu vermeiden, wird der Nutzer gebeten, auf das Anhängen von Bildern zu verzichten. Leserkommentare dienen darüber hinaus dem sachlichen und verbalen Meinungsaustausch und der Diskussion unter den registrierten Nutzern.4.6. Sämtliche Beiträge werden erst nach Prüfung durch die Redaktion freigegeben. Die Redaktion behält sich vor, Beiträge zu kürzen oder nicht zu veröffentlichen. Nutzern, die wiederholt gegen die Nutzungsbestimmungen verstoßen, kann die Registrierung entzogen werden.4.7. Die Darstellung oder Verherrlichung von links- oder rechtsradikalem, rassistischem, anstößigem oder auch pornographischem Material, sowie jegliche Verlinkung darauf ist verboten und kann rechtliche Folgen nach sich ziehen. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.4.8. Eine Pflicht zur Überprüfung der vom Nutzer eingestellten Inhalte durch AXINO besteht nicht. AXINO behält sich aber das Recht vor, stichprobenartig eingestellte Inhalte zu überprüfen, ohne hierfür die Verantwortung für diese Inhalte zu übernehmen.4.9. Mit der Einstellung von Inhalten räumt der Nutzer AXINO und den mit ihr verbundenen Unternehmen unentgeltlich das Recht ein, die Inhalte zeitlich unbegrenzt zu speichern, zu verbreiten, zu veröffentlichen, öffentlich zugänglich zu machen, zum Download anzubieten und in Online- und Printmedien des AXINO und verbundener Unternehmen zu nutzen. AXINO behält sich vor, Inhalte auch gekürzt zu veröffentlichen.4.10. Der Nutzer versichert, zur Einräumung entsprechender Nutzungsrechte an den eingestellten Inhalten berechtigt zu sein und stellt AXINO und die mit ihm verbundenen Unternehmen von sämtlichen Ansprüchen Dritter, die aufgrund der vom Nutzer eingestellten Inhalte geltend gemacht werden, frei.4.11. AXINO ist jederzeit berechtigt, vom Nutzer eingestellte Inhalte zu löschen und/oder den Zugang des Nutzers zu sperren. Ersatzansprüche des Nutzers wegen gelöschter Inhalte sind ausgeschlossen. Der Nutzer ist selbst verantwortlich für die Sicherung der eingestellten Inhalte.5. Haftung5.1. AXINO gewährleistet nicht, dass das Angebot jederzeit erreichbar und fehlerfrei ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Zugriff auf das Angebot durch Ursachen verhindert wird, die außerhalb des Einflusses von AXINO liegen.5.2. Die von AXINO veröffentlichten Inhalte (z.B. Artikel, Daten und Prognosen) sind mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch können weder AXINO noch die von AXINO eingesetzten Dienstleister, insbesondere die Datenlieferanten, für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität eine Gewähr übernehmen.5.3. AXINO haftet nicht für die inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten. Ebenso wenig übernimmt AXINO Gewähr für die Brauchbarkeit der Daten für seine Nutzer. Soweit durch die Nutzung der Daten gegenüber dem Nutzer Ansprüche wegen angeblicher Rechtsverletzungen geltend gemacht werden, hat AXINO hierfür nicht einzustehen.6. DatenschutzBitte beachten Sie unsere7. Schlussbestimmungen7.1. AXINO ist jederzeit berechtigt, angebotene Dienste ganz oder teilweise einzustellen, zukünftig kostenpflichtig zu betreiben oder abzuändern.7.2. AXINO behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung diese Nutzungshinweise (AGB) abzuändern oder zu erweitern. Der Nutzer erklärt sich mit der Änderung einverstanden, sofern er nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen per E-Mail widerspricht. Die Änderungen treten erst in Kraft, wenn der Nutzer per E-Mail darauf aufmerksam gemacht wurde.7.3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.7.4. Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen werden durch solche wirksamen Regelungen ersetzt, die den angestrebten wirtschaftlichen und rechtlichen Zweck weitgehend erreichen.7.5. Gerichtsstand ist in Esslingen am Neckar, soweit der Kunde Kaufmann i. S. des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Gleiches gilt, soweit der Kunde bei Klageerhebung keinen Sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland hat.

Enthaltene Werte: XC0009655XXX,CA85235Q1000