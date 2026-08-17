Nagarro legte gemischte Zahlen für Q2 2026 vor. Der Umsatz blieb mit EUR 252,4 Mio. gegenüber dem Vorjahr weitgehend stabil, während sich das währungsbereinigte Wachstum auf 2,0% verlangsamte. Das bereinigte EBITDA stieg dagegen deutlich auf EUR 37,8 Mio., entsprechend einer Marge von 15,0%. Auch die Entwicklung der Vertikalen zeigte ein gemischtes Bild: Stärke in Automotive, Financial Services und Management Consulting stand anhaltender Schwäche in Technology und Energy gegenüber. Das Management beschreibt die Nachfrage weiterhin als verhalten, erwartet jedoch eine Entspannung einzelner regionaler Belastungen und sieht weiteres Margenpotenzial durch eine höhere Auslastung und Kostenmaßnahmen. Der Ausblick für 2026 wurde bestätigt. Unterdessen schreitet das Übernahmeangebot von Persistent zu EUR 81,00 je Aktie weiter voran und bleibt damit der maßgebliche Bewertungsanker. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/nagarro-se
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