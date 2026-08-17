München (ots) -Die Teilnahme an der Zusatzlotterie Sieger-Chance hat eine/n GlücksSpirale-Spielteilnehmer/in aus dem Raum Oberhausen/Nordrhein-Westfalen zum/r glücklichen Gewinner/in von monatlich 5.000 Euro bis ins Jahr 2036 gemacht.Die noch unbekannte Person hatte ihren Spielauftrag für die Teilnahme an der GlücksSpirale, der Sieger-Chance sowie an Spiel 77 und SUPER 6 in einer LOTTO-Annahmestelle in Nordrhein-Westfalen anonym abgegeben (Laufzeit vom 15. August bis 12. September). Weitere Gewinne sind deshalb nicht ausgeschlossen.Gleich bei der ersten Teilnahme an der Ziehung der Sieger-Chance am Samstag, 15. August, stimmten die sechs Endziffern der Losnummer des Spielauftrags mit der gezogenen sechsstelligen Gewinnzahl 794050 für die zweithöchste Gewinnklasse überein.Der Gewinner oder die Gewinnerin kann sich statt der monatlichen Zahlungen auch für eine Einmalzahlung in Höhe des Gesamtwerts von 600.000 Euro entscheiden.Die GlücksSpirale bietet jede Woche bei einem Spieleinsatz von 5 Euro zzgl. Bearbeitungsgebühr die Chance auf einen Kombigewinn aus 1,2 Millionen Euro sofort plus zusätzlich 5.000 Euro monatlich, 20 Jahre lang - im Gesamtwert von 2,4 Millionen Euro. Zudem gibt es weitere Geldgewinne: von der Verdoppelung des Einsatzes mit nur einer richtigen Endziffer bis hin zu 100.000 Euro.Mit der Zusatzlotterie Sieger-Chance haben Spielteilnehmer Woche für Woche 3 Chancen auf 1 Million Euro sowie die Chance auf einen Gewinn von 5.000 Euro monatlich - für zehn Jahre. Außerdem gibt es 2 Chancen auf 10.000 Euro.Pressekontakt:Staatliche Lotterie- und SpielbankverwaltungLeiterin Stabsstelle Unternehmenskommunikation & Pressestelle: Verena OberTelefon: 089 28655-526E-Mail: presse@lotto-bayern.de,Internet: https://slsv-bayern.de/presse-news/pressemitteilungen/Original-Content von: LOTTO Bayern, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132477/6334610