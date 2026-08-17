DJ PTA-News: UMT United Mobility Technology AG: UMT AG erwartet Break-even 2026 und gibt Guidance für 2027 bekannt - Zwei marktreife Agentic-AI-Produkte, wachsender Vertrieb und namhafte Kunden

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

UMT United Mobility Technology AG: UMT AG erwartet Break-even 2026 und gibt Guidance für 2027 bekannt

Zwei marktreife Agentic-AI-Produkte, wachsender Vertrieb und namhafte Kunden

München, den 17.08.2026 (pta000/17.08.2026/11:15 UTC+2)

Die UMT United Mobility Technology AG ("UMT AG", ISIN: DE000A40ZVU2) erwartet für das laufende Geschäftsjahr den Break-even und rechnet für 2027 mit Umsatzerlösen von EUR 1,2 Mio. bis EUR 1,5 Mio. bei einer Umsatzmarge von 60 bis 70 %. Grundlage dieser Prognose sind zwei marktreife Produktlinien, ein deutlich beschleunigter Vertrieb und eine steigende Nachfrage nach konkreten Agentic-AI-Lösungen für operative Geschäftsprozesse.

• Klare Guidance: UMT erwartet bis Ende 2026 30 bis 40 Neukunden, eine annualisierte wiederkehrendeUmsatzbasis von EUR 0,5 Mio. bis EUR 0,8 Mio. sowie den Break-even. • Beschleunigter Vertrieb: Die typische Abschlusszeit liegt nun bei rund 20 Tagen. Für das vierte Quartalstrebt UMT eine Run-Rate von 8 bis 10 Neukunden pro Monat an. • Validierung durch den Markt: UMT gewinnt zunehmend namhafte Kunden, darunter Marktführer in ihrenSegmenten. Dies bestätigt aus Sicht der Gesellschaft die Marktreife und den wirtschaftlichen Nutzen der angewandtenkünstlichen Intelligenz aus Agentic AI. • UMT AG ist das einzige börsennotierte Unternehmen in der Europäischen Union mit diesem zentralen Fokusauf den Milliardenmarkt für angewandte, agentische KI für kleinere und mittlere Unternehmen.

UMT steht damit vor dem Übergang in eine neue Wachstumsphase. Die Produkte sind verkaufsfähig. Die Preisstruktur ist klar. Die Sales Cycles sind kurz. Ein in der Branche bekanntes neues Vertriebsteam liefert planbare Abschlüsse und Wachstum. Kunden entscheiden sich für UMT, weil sie konkrete Probleme lösen müssen: manuelle Datenerfassung, fehleranfällige Dokumente, Zeitdruck, Personalknappheit und neue regulatorische Anforderungen. Genau diese Prozesse automatisiert UMT.

Im Mittelpunkt stehen zwei Produktlinien auf Basis der UMS Vision AI Plattform: der Catchflow Agent Autobot für Importprozesse in die Europäische Union sowie UMS Vision AI für Transport- und Logistikunternehmen in Europa.

Etwa 80% des Konsums von Seefood in der Europäischen Union werden importiert aus Drittländern. Der Catchflow Agent Autobot automatisiert die damit verbunden komplizierten Prozesse, die beim Import in die Europäische Union gesetzlich erforderlich sind. Betroffen sind alle Länder der EU. Vorgänge, die bisher teilweise Stunden dauerten, können in wenigen Minuten erledigt werden. Die Lösung verarbeitet Fangbescheinigungen und Begleitdokumente in dem als "CATCH" bezeichneten Prozess und überträgt die Ergebnisse automatisch in das EU-System TRACES, welches für Importvorgänge vorgesehen ist.

Der Einsatzbereich der KI reicht jedoch über Seafood-Importe hinaus. Viele Importprozesse laufen über das TRACES System der Europäischen Union. Schnittstellen sind dort häufig gar nicht oder nur eingeschränkt verfügbar. Der Catchflow Agent Autobot kann überall dort eingesetzt werden, wo Unternehmen Daten bisher manuell erfassen, prüfen und übertragen müssen.

UMS Vision AI richtet sich an Transport- und Logistikunternehmen. Die Lösung automatisiert wiederkehrende Dokumentenprozesse wie Auftragsverarbeitung, Lieferscheine, Lademanifeste, Zollunterlagen und Rechnungsabgleiche. Sie wird in bestehende Systeme eingebunden und übernimmt definierte Arbeitsschritte nach der Logik des Kunden.

"Die UMT AG wurde mit dem Geschäftsmodell des Angebots von angewandter KI vollständig neu aufgebaut. Wir haben nun eine für nahezu alle Branchen einsatzbereite KI mit lernfähigen Agenten, die wir in wenigen Schritten an die Prozesse des Kunden anpassen können. Dazu haben wir Vertrieb, Kundenansprache und Abschlussprozess nun so aufgestellt, dass wir sehr schnell sind und eine entsprechende Dynamik sichtbar und zu erwarten ist", sagt Erik Nagel, Vorstand der UMT AG. "Die Nachfrage steigt, die Abschlusszeiten sinken und namhafte Kunden bestätigen den Nutzen unserer Lösungen. Das erlaubt uns, erstmals eine konkrete Guidance herauszugeben."

Die UMT AG sieht in regulierten, dokumentenintensiven und mittelständischen Branchen erhebliches Wachstumspotenzial. Die Gesellschaft will den Vertrieb in den kommenden Monaten noch weiter skalieren und die wiederkehrenden Umsätze steigern.

Über die UMT AG

Die UMT United Mobility Technology AG mit Sitz in München ist ein technologieorientiertes Unternehmen mit Fokus auf Agentic AI und KI-basierte Prozessautomatisierung im B2B-Bereich. Auf Basis ihrer UMS Vision AI Plattform entwickelt die Gesellschaft Lösungen, mit denen dokumentenintensive, operative und regulatorisch anspruchsvolle Geschäftsprozesse schneller, effizienter und zuverlässiger bearbeitet werden können. Der Fokus liegt auf realen Anwendungsfällen in volumenstarken und prozesskritischen Märkten.

Kontakt

UMT United Mobility Technology AG Brienner Straße 7 80333 München Deutschland

E-Mail: ir@umt.ag Internet: www.umt.ag

Disclaimer

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, insbesondere zur erwarteten Kundenentwicklung, zur annualisierten wiederkehrenden Umsatzbasis, zum Break-even, zur Umsatzentwicklung und zur Umsatzmarge der UMT United Mobility Technology AG. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Einschätzungen und Erwartungen des Vorstands sowie auf der gegenwärtigen Vertriebs- und Marktdynamik. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächliche Entwicklung der Gesellschaft kann daher wesentlich von den dargestellten Erwartungen abweichen. Eine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen besteht nicht.

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Aussender: UMT United Mobility Technology AG Brienner Straße 7 80333 München Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 20 500 680 E-Mail: investor.relations@umt.ag Website: www.umt.ag ISIN(s): DE000A40ZVU2 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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August 17, 2026 05:15 ET (09:15 GMT)