Swiss Central City Real Estate Fund, c/o Nova Property Fund Management AG
/ Schlagwort(e): Konferenz
Pfäffikon/SZ, 17. August 2026
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir laden Sie herzlich zur Investoren-, Analysten- und Medienkonferenz des Swiss Central City Real Estate Fund für das 1. Halbjahr 2026 ein.
Das Team der Nova Property Fund Management AG freut sich auf Ihre Teilnahme.
Wir bitten Sie um zeitnahe Anmeldung: Hier anmelden
Swiss Central City Real Estate Fund
Swiss Central City Real Estate Fund, Zentrum Staldenbach 3, CH-8808 Pfäffikon SZ
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Swiss Central City Real Estate Fund, c/o Nova Property Fund Management AG
|Zentrum Staldenbach 3
|8808 Pfäffikon SZ
|Schweiz
|Telefon:
|+41 58 255 37 37
|E-Mail:
|info@novaproperty.ch
|Internet:
|www.novaproperty.ch
|ISIN:
|CH0444142XXX
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2383988
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|/ EQS News-Service
2383988 17.08.2026 CET/CEST