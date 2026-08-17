Swiss Central City Real Estate Fund, c/o Nova Property Fund Management AG / Schlagwort(e): Konferenz

Reminder zur Einladung zur Investoren-, Analysten- und Medienkonferenz zum Halbjahr 2026



17.08.2026 / 11:45 CET/CEST





Pfäffikon/SZ, 17. August 2026

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir laden Sie herzlich zur Investoren-, Analysten- und Medienkonferenz des Swiss Central City Real Estate Fund für das 1. Halbjahr 2026 ein.

Datum: Freitag, 21. August 2026

Freitag, 21. August 2026 Zeit: 11:00 Uhr

11:00 Uhr Ort: im Zunfthaus zum Königstuhl, Stüssihofstatt 3, 8001 Zürich

Das Team der Nova Property Fund Management AG freut sich auf Ihre Teilnahme.

Anwesend sind:

Geschäftsleitung: Marcel Schneider, Marcel Denner, Roger Bosshard

Portfolio Management: Björn Flück, Ruth Heinzer

Wir bitten Sie um zeitnahe Anmeldung: Hier anmelden



Der Halbjahresbericht 2026 und die Präsentationsunterlagen stehen am 21. August 2026, ab 07:00 Uhr, zum Download bereit unter diesem Direktlink .



Freundliche Grüsse

Marcel Denner Björn Flück Ruth Heinzer COO Head Portfolio Management Portfolio Manager



Nova Property Fund Management AG

Zentrum Staldenbach 3

8808 Pfäffikon SZ

+41 58 255 37 37

info@novaproperty.ch

www.novaproperty.ch

Swiss Central City Real Estate Fund

Der Swiss Central City Real Estate Fund investiert in Liegenschaften an Top-Lagen in den grossen Wirtschaftszentren. Massgebende Kriterien sind Zentralität der Liegenschaft, gute Erreichbarkeit, stabiler Cashflow und ein an die Bedürfnisse der Mieter ausgerichtetes Produkteprofil.

SIX Swiss Exchange kotiert; Valorennummer 44414255; ISIN CH0444142XXX; Symbol CITY

Swiss Central City Real Estate Fund, Zentrum Staldenbach 3, CH-8808 Pfäffikon SZ