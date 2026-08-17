Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000FG29XXX, Wertpapier-Name: Call 21.08.26 Silber 66, wurden aufgehoben:
Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000FE13XXX, Wertpapier-Name: Put 21.08.26 Silber 66, wurden aufgehoben:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
DE000FE13XXX 17.08.2026 08:58:32 7.000 0,63 EUR
DE000FE13XXX 17.08.2026 08:59:18 7.000 0,64 EUR
DE000FG29XXX 17.08.2026 08:59:58 8.000 0,61 EUR
DE000FG29XXX 17.08.2026 09:00:51 9.000 0,58 EUR
DE000FE13XXX 17.08.2026 09:01:52 7.000 0,65 EUR
DE000FG29XXX 17.08.2026 09:02:15 8.000 0,59 EUR
DE000FE13XXX 17.08.2026 09:04:26 7.000 0,67 EUR
DE000FG29XXX 17.08.2026 09:04:48 5.000 0,57 EUR
DE000FE13XXX 17.08.2026 09:04:51 2.000 0,68 EUR
Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000FE13XXX, Wertpapier-Name: Put 21.08.26 Silber 66, wurden aufgehoben:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
DE000FE13XXX 17.08.2026 08:58:32 7.000 0,63 EUR
DE000FE13XXX 17.08.2026 08:59:18 7.000 0,64 EUR
DE000FG29XXX 17.08.2026 08:59:58 8.000 0,61 EUR
DE000FG29XXX 17.08.2026 09:00:51 9.000 0,58 EUR
DE000FE13XXX 17.08.2026 09:01:52 7.000 0,65 EUR
DE000FG29XXX 17.08.2026 09:02:15 8.000 0,59 EUR
DE000FE13XXX 17.08.2026 09:04:26 7.000 0,67 EUR
DE000FG29XXX 17.08.2026 09:04:48 5.000 0,57 EUR
DE000FE13XXX 17.08.2026 09:04:51 2.000 0,68 EUR
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