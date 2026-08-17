DAX behauptet sich zum Start, Nikkei überzeugt mit Kursplus

Der DAX gibt zum Wochenauftakt leicht nach. Der Euro Stoxx 50 kann dagegen moderate Gewinne verbuchen. An den US-Märkten zeichnet sich vorbörslich ein uneinheitliches Bild ab. Während der S&P 500 und insbesondere der Nasdaq 100 zulegen, notiert der Dow Jones leicht im Minus. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handel im Plus.
Makroökonomischer Überblick
Im makroökonomischen Fokus steht heute die japanische Wirtschaft. Das Bruttoinlandsprodukt legte im zweiten Quartal annualisiert lediglich um 1,1 Prozent zu und blieb damit deutlich hinter den Erwartungen zurück. Belastend wirkten schwache Unternehmensinvestitionen und eine verhaltene Konsumnachfrage. Als Ursache werden unter anderem die wirtschaftlichen Folgen des Nahostkonflikts und höhere Energiekosten genannt.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Bei den Einzelwerten rückt SFC Energy in den Mittelpunkt. Die Aktie zählt nach den vorgelegten Quartalszahlen zu den auffälligeren Titeln im Handel. Rückenwind kommt von den jüngsten Geschäftszahlen, die laut Berenberg die Erwartungen übertroffen haben. Der Brennstoffzellen-Spezialist profitierte von einer starken operativen Entwicklung und einer angehobenen Jahresprognose. Zudem sieht die Bank weiteres Potenzial, da die aktualisierten Unternehmensziele weiterhin konservativ erscheinen.
Ebenfalls gefragt ist OHB. Der Raumfahrtkonzern profitiert von Berichten über das europäische Satellitennetzwerk Iris2. Demnach soll OHB an der Herstellung von Satelliten beteiligt sein. Das damit verbundene Auftragsvolumen könnte sich auf einen hohen dreistelligen Millionenbetrag belaufen und sorgt für neue Fantasie im Kurs. Die Aktie zählt damit zu den stärksten Werten im vorbörslichen Handel.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|X-DAX
|Bull
|UN636A
|40,08
|22446,322574 Punkte
|6,59
|Open End
|Nasdaq-100
|Bear
|UN7B8K
|12,01
|31552,861726 Punkte
|21,51
|Open End
|DAX
|Bear
|UG35NB
|5,11
|26931,319185 Punkte
|51,70
|Open End
|X-DAX
|Bear
|UG66L5
|11,94
|27617,906792 Punkte
|22,19
|Open End
|DAX
|Bear
|UG66LL
|13,35
|27746,224418 Punkte
|19,99
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.08.2026; 10:15 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Siemens Energy AG
|Call
|UR13BU
|1,02
|222,00 EUR
|4,80
|17.03.2027
|Rheinmetall AG
|Call
|UR0V4S
|1,85
|1260,00 EUR
|3,64
|16.06.2027
|Eli Lilly & Co
|Call
|UN9UML
|0,32
|1450,00 USD
|7,97
|13.01.2027
|Microsoft Corp.
|Call
|UN48D2
|6,45
|420,00 USD
|6,04
|16.09.2026
|Rocket Lab USA Inc.
|Call
|UR13PC
|0,74
|80,00 EUR
|5,26
|14.09.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.08.2026; 10:15 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX
|Long
|UN9J08
|23,06
|25393,825653 Punkte
|25
|Open End
|S&P 500
|Long
|UG4YEA
|62,71
|6924,453026 Punkte
|9
|Open End
|Tesla, Inc.
|Short
|UR0YEZ
|17,89
|513,446916 USD
|2
|Open End
|Rheinmetall AG
|Long
|UR0SM6
|33,86
|962,219165 EUR
|5
|Open End
|Nasdaq-100
|Short
|UN7CL9
|3,12
|35055,208442 Punkte
|6
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.08.2026; 10:15 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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