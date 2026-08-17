Mit einem Kursgewinn von über +7% ist die Argenx-Aktie am Montagvormittag klarer Spitzenreiter im europäischen Leitindex Euro Stoxx 50. Der niederländische Biopharma-Konzern nimmt damit wieder Kurs auf sein erst kürzlich aufgestelltes Allzeithoch bei knapp über 800 €. Was gibt Argenx neuen Rückenwind und können sich Anleger bald auf einen neuen Höchststand einstellen? Ein weiterer Studiendurchbruch Auslöser für den kräftigen Kurssprung der Argenx-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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