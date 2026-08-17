Die Rheinmetall-Aktie liefert sich derzeit ein echtes Tauziehen zwischen Bullen und Bären. Seit meiner letzten Analyse konnten die Käufer den drohenden Rückschlag zunächst verhindern und den Titel wieder bis auf aktuell 1.216 € führen. Damit steht nun erneut die massive Widerstandszone zwischen 1.177 und 1.233,40 € im Mittelpunkt. Ausgerechnet jetzt beginnt jedoch eine saisonal eher schwierige Phase. Operative Stärke trifft auf hohe Erwartungen Fundamental ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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