Koblenz (ots) -Das Koblenzer Fahrradunternehmen Canyon Bicycles lädt am 29. und 30. August zum Pure Cycling Festival auf den neu erweiterten Campus in Koblenz ein. Nach sieben Jahren Pause kehrt das beliebte Event zurück und bringt Radbegeisterte, Profis und die Canyon Community zusammen.Auf dem Campus rund um das Canyon Headquarter und das neue E-Performance Center erwartet die Besucher:innen ein abwechslungsreiches Programm mit Testfahrten, gemeinsamen Ride-Outs, Kurzstrecken-Rennen auf abgesperrtem Kurs, Special Guests aus der internationalen Radsportszene und exklusiven Einblicken hinter die Kulissen der Canyon Welt."Das Pure Cycling Festival in Koblenz ist zurück und darüber freue ich mich riesig. Wir möchten das Event zum jährlichen Treffpunkt Nummer eins für Canyon Fans und alle machen, denen die Radkultur am Herzen liegt. Pure Cycling ist eine offene Einladung an alle Radfahrerinnen und Radfahrer - egal mit welchem Bike, egal in welchem Tempo. Ganz einfach: Wer fährt, gehört dazu. Ich freue mich darauf, euch auf unserem neuen Campus zu treffen", sagt Roman Arnold, Canyon Gründer und Executive Chairman.Canyon entdecken: Von Testbike bis TestlaborIm Testbereich stehen Modelle aus allen Kategorien bereit - von Rennrad, Gravel und Mountainbike über Triathlon und Urban bis hin zu E-Bikes und Kinderfahrrädern. Canyon Expert:innen beraten persönlich und professionell bei der Wahl des passenden Bikes. Geführte Rennrad-, Gravel- und Mountainbike-Ausfahrten für unterschiedliche Fahrlevel laden dazu ein, die Region rund um Koblenz gemeinsam zu erkunden - mit dem eigenen Fahrrad oder einem vorab reservierten Canyon Testbike. Wer dabei sein Wunschfahrrad findet, kann es dank Bike2Go direkt vor Ort kaufen und noch am selben Tag mit nach Hause nehmen. Zudem profitieren Besucher:innen an diesem Wochenende von exklusiven Angeboten auf ausgewählte Modelle, inklusive attraktiver Goodies beim Kauf eines Aktionsbikes.Auch ein Blick hinter die Kulissen gehört zum Festival: Bei Touren durch das Testlabor, die Canyon Factory und das E-Performance Center erfahren Besucher:innen, wie Canyon seit fast 25 Jahren Bikes entwickelt, testet und fertigt. Foodtrucks auf dem Campus und das Canyon Café sorgen dabei für die passende Verpflegung.Profisport hautnah erlebenAuch Rennsportfans kommen nicht zu kurz: In Zusammenarbeit mit der Cycling Community Rad Race wird die Karl-Tesche-Straße am Samstagabend zum abgesperrten Austragungsort packender Kurzstrecken-Rennen für Frauen und Männer - zum Mitfahren oder Zuschauen. Darüber hinaus geben Profi-Athlet:innen wie Jan Frodeno, Rick Zabel, Marei Moldenhauer, Lukas Schäfer und Fabio Wibmer persönliche Einblicke in Training, Routine und Equipment, nehmen an Ride-Outs teil und stehen bei der Signing Session für Autogramme bereit. Eine Watch Party mit Live-Kommentar zur Mountainbike-Weltmeisterschaft in Val di Sole rundet das Programm ab.Details und AnmeldeinformationenDas Pure Cycling Festival findet auf dem Canyon Campus, Karl-Tesche-Straße 12-14, Koblenz statt. Der Eintritt zum Festivalgelände ist frei. Für Testrides, gemeinsame Ausfahrten und Werksführungen ist eine Anmeldung über grouprides.cc erforderlich. Weitere Informationen sind auf den Social-Media-Kanälen (https://www.instagram.com/canyon/) von Canyon zu finden.Samstag, 29. August: 9:00-18:00 Uhr, anschließend Kurzstrecken-Rennen.Sonntag, 30. August: 10:00-15:00 Uhr.Pressekontakt:Siri Brinckersiri.brincker@superneo.de+49 175 484 1231Original-Content von: Canyon Bicycles, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179061/6334690