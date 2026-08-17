Das Startup QED Science setzt auf KI, um die Qualität von wissenschaftlichen Arbeiten schneller zu bewerten. Doch das Verfahren wirft selbst Fragen nach Transparenz, Bias und Objektivität auf. Der Begriff "One Percenter" beschreibt gewöhnlich die vermögendsten Menschen eines Landes, die obersten ein Prozent. Inzwischen können sich aber auch Wissenschaftler:innen mit dem Prädikat schmücken: Das israelische Startup QED Science entwickelt ein Verfahren, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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