Der deutsche Leitindex startet robust in die neue Handelswoche. Im frühen Montagshandel kann der DAX den Kursbereich von 26.400 Punkten verteidigen. Allerdings mangelt es ihm in der aktuellen Situation ein wenig an Aufwärtsmomentum. Die Marktakteure sind offenkundig auf der Suche nach frischen Impulsen, um eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung zu rechtfertigen.Auch zu Wochenbeginn steht die Lage im Nahen Osten im Fokus. Die Blicke richten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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