Bei Volkswagen könnten zusätzlich zu den bereits geplanten 50.000 Stellenstreichungen bis 2030 weitere 50.000 Arbeitsplätze gefährdet sein, während Betriebsrat und Konzernführung um das Tempo der Sanierung ringen. Gleichzeitig fährt das Stammwerk Wolfsburg wegen der hohen Nachfrage nach Verbrennern Sonderschichten, obwohl Absatz, Gewinn und Marge des Konzerns unter Druck stehen. Ende August dürften mehrere Betriebsversammlungen zeigen, wie ernst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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