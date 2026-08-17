Bei PayPal rückt eine mögliche Übernahme erneut in den Mittelpunkt. Seit Freitag berichtet das Wall Street Journal, dass der Zahlungsdienstleister mit einer Gruppe um Stripe und Advent International über einen Verkauf verhandelt. Bereits im Juli sollen Stripe und Advent 60,50 Dollar je PayPal-Aktie geboten haben. PayPal wies die Offerte jedoch als zu niedrig zurück. Nun drehen sich die Gespräche offenbar um einen höheren Kaufpreis. Die Ablehnung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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