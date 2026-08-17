Mercedes-Benz erhält von der EU-Kommission grünes Licht für den Verkauf seiner Autohäuser in Berlin und Brandenburg und treibt damit den Umbau seines Vertriebsnetzes voran. Gleichzeitig belasten der harte Wettbewerb in China, ein Rückruf von rund 310.000 Fahrzeugen in den USA und der Abgang von Software-Chef Magnus Östberg die Stimmung. Die Aktie bleibt nach deutlichen Verlusten seit Jahresbeginn unter Druck, während Analysten trotz eines leicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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