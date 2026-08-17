Die Aktie des Biotech-Unternehmens Argenx ist zum Wochenstart kräftig gestiegen. Rückenwind lieferten neue Ergebnisse zu Vyvgart, dem Blockbuster-Medikament des Konzerns. Nach Angaben von Argenx half die Therapie Patienten mit autoimmuner Myositis. Bei dieser Erkrankung greift das Immunsystem die Muskulatur an und kann Betroffenen rasch ihre Selbstständigkeit nehmen.Im Fokus steht die Subform IMNM, für die bislang keine zugelassene Behandlung existiert. Die nun vorgestellte Phase-3-Studie ist laut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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