Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Ende der letzten Woche zeigte sich, dass der Bund-Future (ISIN DE0009652XXX/ WKN 965264) noch immer in einer Konsolidierungsphase steckt und sich nicht nachhaltig über die 21-Tagelinie (124,73) bewegen kann, so die Analysten der Helaba.Gegenläufige Einflüsse der Ölpreise (latent belastend) und der US-Konjunkturdaten (tendenziell unterstützend) würden die Situation unklar erscheinen lassen. Die entscheidende Widerstandszone oberhalb der 21-Tagelinie liege bei 124,43/57. Wichtige Unterstützungen seien bei 124,12 und 124,03 zu lokalisieren. Das Bild der technischen Indikatoren bleibe auch zu Beginn der neuen Woche noch uneinheitlich, trübe sich aber wieder ein. Zunächst scheinen Abwärtsrisiken zu dominieren, so die Analysten der Helaba. (17.08.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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