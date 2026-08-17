Hannover (ots) -Mit dem Start des neuen Ausbildungsjahres beginnt für tausende junge Menschen der Einstieg ins Handwerk. Gleichzeitig entscheidet sich in den ersten Wochen häufig, ob Auszubildende motiviert bleiben oder innerlich bereits kündigen. Fehlende Einarbeitung, mangelnde Wertschätzung und unklare Erwartungen führen dazu, dass viele Betriebe ihre Nachwuchskräfte schon in der Probezeit verlieren - obwohl der Fachkräftemangel größer ist denn je.Die Entscheidung, ob ein Azubi bleibt oder geht, fällt oft nicht nach einem Jahr, sondern in den ersten 100 Tagen. Wer junge Menschen von Anfang an gut begleitet, klare Strukturen schafft und sie ins Team integriert, legt den Grundstein für eine langfristige Bindung. Hier erfahren Sie, warum die ersten 100 Tage einer Ausbildung so entscheidend sind, welche Fehler Betriebe häufig machen und wie ein gutes Onboarding die Abbruchquote deutlich senken kann.Ein klarer Einstieg schafft OrientierungDer Beginn einer Ausbildung bringt viele Veränderungen mit sich. Junge Menschen müssen sich an feste Arbeitszeiten gewöhnen, neue Aufgaben übernehmen und ihren Platz im Team finden. Was für erfahrene Beschäftigte selbstverständlich ist, erleben sie häufig zum ersten Mal. Deshalb brauchen Auszubildende klare Regeln, verständliche Aufgaben und feste Ansprechpartner.Fehlt diese Orientierung, entsteht schnell Unsicherheit. Werden Fragen nicht beantwortet oder Fehler nur mit Ärger quittiert, kann aus anfänglicher Motivation Frustration werden. Ein strukturierter Einstieg zeigt hingegen, dass der Betrieb die Ausbildung ernst nimmt und Zeit in seine Nachwuchskräfte investiert.Dabei geht es nicht um ständiges Lob, sondern um ein faires Umfeld. Wer gute Arbeit erkennt, sollte diese benennen und schrittweise mehr Verantwortung übertragen. Ambitionierte Auszubildende merken schnell, ob ihnen etwas zugetraut wird. Erhalten sie passende Aufgaben, wachsen sie mit ihren Herausforderungen.Dauerhaft einfache oder unbeliebte Tätigkeiten wirken dagegen demotivierend, wenn ein Auszubildender deutlich mehr Potenzial zeigt. Hilfsarbeiten gehören zwar zum Berufsalltag, dürfen aber nicht vermitteln, dass fachliche Entwicklung unerwünscht ist.Sachliche Kritik fördert den LernprozessFehler gehören zu jeder Ausbildung. Entscheidend ist deshalb, wie ein Betrieb darauf reagiert. Ausbilder und Vorgesetzte sollten stets die konkrete Handlung kritisieren, nicht die Person. Zwischen "Du bist ungeeignet" und "Diese Arbeit war nicht sorgfältig ausgeführt" besteht ein grundlegender Unterschied.Sachliche Rückfragen stärken zudem den Lerneffekt: Warum wurde die Aufgabe auf diese Weise erledigt? Welche Informationen haben gefehlt? Was lässt sich beim nächsten Mal verbessern? Eine solche Rückmeldung bleibt deutlich, ohne respektlos zu sein.Anschreien und persönliche Vorwürfe führen dagegen selten zu besseren Ergebnissen. Häufig sorgen sie vielmehr dafür, dass Probleme künftig verschwiegen werden. Ein fairer Umgang bedeutet jedoch nicht, Kritik zu vermeiden. Auch junge Menschen müssen lernen, mit klaren Rückmeldungen umzugehen. Dafür benötigen sie einen verlässlichen Rahmen, in dem Erwartungen verständlich erklärt werden.Moderne Erwartungen treffen auf alte StrukturenViele Jugendliche wissen, welche technischen Möglichkeiten heute bestehen. Digitale Anwendungen, soziale Medien und zunehmend auch künstliche Intelligenz gehören zu ihrem Alltag. Umso frustrierender ist es, wenn betriebliche Abläufe seit Jahrzehnten unverändert bleiben, obwohl Verbesserungen möglich wären.Nicht jede bewährte Arbeitsweise muss ersetzt werden. Betriebe sollten jedoch offen prüfen, an welchen Stellen Veränderungen sinnvoll sind. Wer Eigeninitiative, Lernbereitschaft und neue Ideen erwartet, muss dafür auch Raum schaffen. Ambitionierte Mitarbeiter gewinnen zu wollen und zugleich jede Weiterentwicklung abzulehnen, passt nicht zusammen.Starre Hierarchien und fehlende Gesprächsmöglichkeiten können dazu führen, dass Auszubildende ihre Ideen nicht einbringen. Der Betrieb muss dabei nicht jedem Vorschlag zustimmen. Er sollte jedoch zuhören, Rückfragen stellen und Entscheidungen nachvollziehbar erklären. So fühlen sich junge Beschäftigte ernst genommen, während die Erfahrung der langjährigen Mitarbeiter weiterhin einbezogen wird.Entwicklung braucht ein passendes UmfeldLeistungsbereite Auszubildende wollen dazulernen, mitdenken und zunehmend Verantwortung übernehmen. Damit das gelingt, muss sich auch ihr Arbeitsumfeld entwickeln. Besonders in den ersten 100 Tagen sind regelmäßige Gespräche hilfreich. Dadurch lassen sich offene Fragen, fachliche Schwierigkeiten und gegenseitige Erwartungen frühzeitig klären.Ein gutes Onboarding verbindet klare Strukturen mit individueller Förderung. Dazu gehören feste Ansprechpartner, verständliche Arbeitsaufträge, konkrete Lernziele und eine schrittweise Erweiterung des Verantwortungsbereichs. Ebenso wichtig ist die Einbindung in das Team. Schließlich sollen Auszubildende nicht nur einzelne Tätigkeiten erlernen, sondern ihren Platz im Betrieb finden.Manche Jugendliche bringen von Beginn an großen Ehrgeiz mit, während andere zunächst mehr Orientierung benötigen. Wer etwas erreichen möchte, sollte die Gelegenheit erhalten, seine Fähigkeiten auszubauen. Fehlt dagegen dauerhaft die Bereitschaft zur Mitarbeit, muss auch das offen angesprochen werden.Handwerksbetriebe müssen nicht jede Neuerung unkritisch übernehmen, sollten aber beweglich bleiben. Wer Nachwuchskräfte fair behandelt, gezielt fördert und offen für Veränderungen ist, schafft eine solide Grundlage für eine erfolgreiche Ausbildung und eine langfristige Zusammenarbeit.Über die A&M:Marvin Flenche und Alexander Thieme sind Gründer der A&M Unternehmerberatung GmbH. Die Agentur hat sich auf Handwerksbetriebe spezialisiert und ermöglicht Unternehmen mit Hilfe von Onlinemarketing Planbarkeit und Wachstum durch mehr Kundenanfragen und qualifizierte Mitarbeiter. Weitere Informationen über: https://www.am-beratung.dePressekontakt:A&M Unternehmerberatung GmbHE-Mail: kontakt@am-beratung.deWebsite: https://www.am-beratung.deOriginal-Content von: A&M Unternehmerberatung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157452/6334768