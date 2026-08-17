Köln (ots) -"LBJ - John F. Kennedys Erbe"Spielfilm, ab 20. August auf ARD PlusEr verlor 1960 das Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten an John F. Kennedy (Jeffrey Donovan) und wurde dann nach gewonnener Wahl von JFK als Vize Präsident mit seiner Frau Lady Bird Johnson (Jennifer Jason Leigh) ins Weiße Haus geholt: In Rob Reiners Biopic wird der Aufstieg des 36. US-Präsidenten Lyndon B. Johnson (Woody Harrelson) von seinen Jugendjahren bis hin ins Weiße Haus nachgezeichnet. Niemand traut ihm die Aufgabe zu, aber es war der Texaner und damit Südstaatler Johnson, der Kennedys Vermächtnis wie beispielsweise die Aufhebung der Rassentrennung 1964 mit der Unterzeichnung des Civil Rights Act umsetzte. Er war der erste Präsident, der einen afroamerikanischen Richter in den Obersten Gerichtshof berief - und er war der Präsident, der erstmals eine staatliche Krankenversicherung plante. Er war aber auch der Präsident, der Kennedys Krieg in Vietnam nicht nur verlängerte, sondern eskalieren ließ.Lyndon B. Johnson führte sein Land aus der Krise, beendete die Rassentrennung, bekämpfte die Armut und führte ein Sozialsystem ein. In einer dunklen Zeit in der amerikanischen Geschichte wurde er zu einem Präsidenten, der die Nation einen konnte und Hoffnung gab.Für den kürzlich verstorbenen Regisseur Rob Reiner, der als Mitbegründer der American Foundation for Equal Rights, als Unterstützer mehrerer demokratischer Kampagnen von Al Gore bis Hillary Clinton sowie als einer der schärfsten Trump-Kritiker gilt, ist dieser Filmwohlauch eine Art von Wiedergutmachung, denn Reiner hat in Interviews erzählt, dass er in seiner Jugend Teil der massiven Demonstrationen gegen Lyndon B. Johnson und den Vietnam-Krieg war.Pressekontakt:das pressebüroSandra Thomsen und Mara SchmidtE-Mail: presse@daspressebuero.comARD Plus GmbHLudwigstraße 1150667 Kölnardplus.deOriginal-Content von: WDR mediagroup GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59521/6334766