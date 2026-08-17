Laut der heute vorgelegten Halbjahreszahlen für die ersten sechs Monate 2026 sank zwar der ausgewiesene Nettogewinn leicht, gefeiert wird der Automobilkonzern aber dafür, dass der Umsatz auf einen Rekordwert stieg. Der Umsatz kletterte im ersten Halbjahr 2026 um 15 % auf 173,60 Mrd. Renminbi nach 151,39 Mrd. Renminbi im Vorjahreszeitraum. Der den Anteilseignern zurechenbare Gewinn sank hingegen von 9,26 Mrd. Renminbi auf 9,09 Mrd. Renminbi - ein Rückgang von rund 2 %. Der bereinigte Kerngewinn wiederum, der Fremdwährungseffekte und Wertminderungen ausklammert, stieg um 46 % auf 9,68 Mrd. Renminbi. Auf Quartalsbasis lag der Gewinn im zweiten Quartal 2026 bei 4,9 Mrd. Renminbi und damit 36 % über dem Vorjahreswert und traf die Analystenschätzungen; der Umsatz legte um 15 % auf 89,8 Mrd. Renminbi zu. Das robuste Exportgeschäft wirkte dabei der schwachen Nachfrage in China entgegen. Der Gesamtabsatz erreichte im ersten Halbjahr 1.422.958 Fahrzeuge, ein Plus von 1 % und nach Unternehmensangaben ein historischer Bestwert für ein erstes Halbjahr! Das muss gefeiert werden!



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



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