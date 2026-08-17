München (ots) -Dreieinhalb Wochen nach dem Ende der Tour de France startet am Mittwoch, 19. August die Deutschland Tour 2026, das bedeutendste deutsche Etappenrennen im Männer-Radsport.Angeführt wird das starke Fahrerfeld von Isaac del Toro, dem Gesamtdritten der Tour de France. Der Mexikaner hat mit Nils Politt einen der besten deutschen Fahrer an seiner Seite. Namen wie Lennard Kämna oder Max Walscheid zählen ebenso zum Kreis der prominenten Radprofis. Im deutschen Nationalteam finden sich außerdem exzellente Fahrer wie Jonas Rutsch oder John Degenkolb.Für die Berichterstattung der ARD ist, wie auch bei der Tour de France der Männer und Frauen, der Saarländische Rundfunk (SR) zuständig - für Fernsehen und Radio, auf sportschau.de und in Social Media."Mit der Deutschland Tour geht unsere erfolgreiche und stark genutzte crossmediale Radsportberichterstattung in die nächste Runde. Das erfahrene ARD-Tourteam in Redaktion und Produktion arbeitet hier eng mit dem ZDF zusammen und bietet dem Publikum eine umfassende Berichterstattung auf allen Ausspielwegen. Ich freue mich auf spannende Etappen, Interviews und Hintergrundberichte rund um die Deutschland Tour", sagte SR-Intendant Martin Grasmück.Im hessischen Kurort Bad Orb startet die Deutschland Tour mit einem Prolog, den der Hessische Rundfunk (hr) live überträgt. Auch auf sportschau.de ist der Auftakt der Deutschland Tour zu sehen. Im Ersten und in der ARD Mediathek zeigt die ARD am Donnerstag, 20. August live ab 14:00 Uhr die erste Etappe, die von Bad Orb nach Schwäbisch Hall führt. Außerdem gibt es am Samstag, 22. August ab 15:35 Uhr die Königsetappe von Herxheim durch den Pfälzerwald nach Bad Dürkheim - ebenfalls live im TV und im Stream. Michael Antwerpes moderiert, Reporter der Deutschland Tour ist Florian Naß. Das zweite Teilstück von Schwäbisch Hall nach Offenbach an der Queich bei Landau und die Schlussetappe der Tour rund um Heilbronn überträgt das ZDF live. Im ARD Hörfunk übernehmen Holger Gerska und Steffen Gaa die Berichterstattung von Deutschlands größtem Radrennen.Pressekontakt:ARD Sportkoordination, Swantje Lemenkühler,Tel. 089/55 89 44 780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.deundPeter Meyer, Saarländischer RundfunkUnternehmenssprecher und Leiter UnternehmenskommunikationTel. 0681/602-2040, E-Mail: pmeyer@sr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6334783