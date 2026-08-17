Düsseldorf/Hasbergen (ots) -Sommer, Sonne, Supergewinne: Das Team der Postcode Lotterie hat am Samstag im südwestlich von Osnabrück gelegenen Hasbergen zahlreiche Menschen glücklich gemacht. 230 Gewinnerinnen und Gewinner im Postleitzahlengebiet 49205 jubelten über insgesamt zwei Millionen Euro. Grund zur Freude hatten vor allem drei Nachbar*innen, die sich dank ihres Postcodes 49205 JU eine Million Euro teilen. Und auch der gute Zweck gewann wieder mit: Beim Gewinnerfest in Hasbergen erhielten zwei gemeinnützige Organisationen große Förderschecks.Nichts verbindet eine Nachbarschaft so sehr wie gemeinsame Freude: Genau deshalb machten sich die beiden Glücksboten Beatrice Maria Frensel und Felix Uhlig gemeinsam mit dem Team der Postcode Lotterie an diesem Samstag auf den Weg nach Hasbergen, um die Nachbarschaften zu überraschen, die sich über den August-Monatsgewinn freuen durften. Besonderen Grund zur Freude hatten drei Nachbar*innen, deren Postcode 49205 JU gezogen wurde. Dank ihrer zwei Lose durfte eine von ihnen über 500.000 Euro jubeln, die anderen beiden erhielten jeweils 250.000 Euro."Nein, Wahnsinn!", ruft Maria* und fällt Lotterie-Glücksbote Felix um den Hals. Ungläubig schaut sie auf den großen 500.000-Euro-Scheck, den sie gerade aus einem goldenen Umschlag gezogen hat. "Wir haben viel Pech gehabt in letzter Zeit", sagt die 69-Jährige. "Jetzt haben wir endlich auch mal Glück." Was sie mit der halben Million machen wird, weiß sie noch nicht genau. "Erstmal fahren wir auf jeden Fall nach Gran Canaria." Auch Marias Nachbar Michael* ist etwas sprachlos, als Felix ihm seinen 250.000-Euro-Scheck überreicht. Der 62-Jährige plant ebenfalls eine schöne Reise, gemeinsam mit seiner Frau Silke: "Ich bin seit Februar Rentner, habe jetzt also viel Zeit. Und darum machen wir vielleicht ja auch eine längere Kreuzfahrt."Zwei Straßen weiter wohnt die 39-jährige Selvana*, die ebenfalls über 250.000 Euro jubeln darf. Sie braucht "erstmal etwas Geld für unser Haus, da muss immer was gemacht werden. Und vielleicht machen wir ja auch noch irgendwo Urlaub". Alle drei Postcode-Gewinner*innen haben ihr Los bei der Postcode Lotterie aber auch gekauft, weil ein Teil des Geldes an den guten Zweck geht. Michael: "Was mit einem Teil meines Losbeitrags, also von den 12,50 Euro im Monat, alles gemacht und geleistet wird, ist einfach großartig." Auch von seinem Gewinn möchte der sympathische Rentner etwas spenden.Gemeinsam mit den drei Postcode-Gewinner*innen freuten sich weitere 227 Glückspilze im Postleitzahlengebiet 49205. Sie teilen sich ebenfalls eine Million Euro, was bei insgesamt 339 Losen 2.949 Euro pro Los entspricht. Da einige von ihnen nicht nur ein Lotterie-Los, sondern zwei oder sogar drei besitzen, fällt ihre Gewinnsumme entsprechend höher aus: 145 Gewinner*innen haben ein Los und erhalten jeweils 2.949 Euro, 52 freuen sich über 5.898 Euro und 30 über 8.847 Euro. Bei einem großen Nachbarschaftsfest auf dem Gelände der AWO Hasbergen e.V. am Eisenbahnweg wurden die großen Schecks gemeinsam aus goldenen Umschlägen gezogen und die Gewinne zusammen mit Angehörigen und Freunden ausgelassen gefeiert."Zusammen gewinnen. Zusammen helfen."Nicht nur die Gewinner*innen dürfen sich freuen, auch der gute Zweck gewinnt bei der Postcode Lotterie immer mit. Denn durch ihre Teilnahme gewinnen Losbesitzer*innen nicht nur zusammen, sie helfen auch zusammen. Allein in Niedersachsen konnten seit 2016 bereits 739 soziale und nachhaltige Projekte gemeinnütziger Organisationen mit rund 43 Millionen Euro gefördert werden. Wie diese Unterstützung wirkt, konnten die Gäste des Gewinnerfestes direkt vor Ort erleben: Die von der Soziallotterie unterstützte Organisation "BaKoS - Die Osnabrücker Ballschule e.V." etwa lud die Besucher*innen zu sportlichen Mitmachaktionen ein und erhielt außerdem einen Förderscheck in Höhe von 16.708 Euro. Auch die ebenfalls aus Osnabrück stammende "Eleganz Bildungsplattform e.V." stellte ihre Arbeit vor und freute sich über einen Scheck in Höhe von 28.990 Euro.Stefan Wessels, im Hauptberuf Torwarttrainer der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft, im Nebenberuf Gründer und Geschäftsführer von "BaKoS - Die Osnabrücker Ballschule e.V.", bedankte sich bei den anwesenden Gewinnerinnen und Gewinnern: "Nicht nur bei der Postcode Lotterie gewinnen ganze Nachbarschaften zusammen. Auch bei uns kommen junge Menschen aus der Nachbarschaft zusammen, um sich gemeinsam zu bewegen, zu spielen und Spaß zu haben. Und das ist unter anderem auch dank euch möglich. Vielen Dank dafür."Niedersachsen bereits zum 18. Mal im Postcode-GlückDie Teilnehmenden der Postcode Lotterie in Niedersachsen können sich im August bereits über den 18. Monatsgewinn freuen. Zuletzt jubelten im September 2025 zahlreiche Glückspilze in Lüder über insgesamt zwei Millionen Euro. Besonders groß war die Freude bei sechs Gewinner*innen, die dank ihres Postcodes 29394 BG zusammen eine Million Euro gewannen. Unter ihnen auch die 42-jährige Jessica*, die dank ihrer drei Lose 300.000 Euro gewann. Mehr dazu gibt es hier (https://www.postcode-lotterie.de/presse/pressemitteilungen/monatsgewinn-lueder-september-2025).Was ist der Monatsgewinn?Einmal im Monat verlost die Postcode Lotterie den Monatsgewinn in Höhe von insgesamt zwei Millionen Euro. Dafür wird ein Postcode gezogen: Dieser besteht aus der Postleitzahl des Wohnorts und zwei Buchstaben für die unmittelbare Nachbarschaft, z.B. 40477 AB. Somit gibt es mehrere Postcodes in einer Postleitzahl. Beim Monatsgewinn gewinnen alle Lose im gezogenen Postcode zusammen eine Million Euro. Noch einmal eine Million Euro teilen sich alle Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl.*Der Postcode Lotterie ist der Umgang mit personenbezogenen Daten wichtig. Wir achten die Persönlichkeitsrechte unserer Gewinner*innen und veröffentlichen Namen, persönliche Informationen sowie Bilder nur nach vorheriger Einwilligung. Gewinner*innen sowie Angehörige werden mit ihren Vornamen genannt.Über die Postcode LotterieDie Postcode Lotterie ist eine staatlich lizenzierte Soziallotterie mit einem einzigartigen Konzept: Losbesitzer*innen nehmen mit ihrem "Postcode" teil, einer Kombination aus Postleitzahl und zwei Buchstaben für ihre unmittelbare Nachbarschaft. Dadurch gewinnen ganze Nachbarschaften nicht nur zusammen, sie tun zugleich auch Gutes: Denn mit jedem Los werden soziale und ökologische Projekte unterstützt. So konnten seit der Gründung 2016 bereits über 8.000 Projekte mit mehr als 480 Millionen Euro gefördert werden. Über die Projektförderung entscheidet ein Beirat unter Vorsitz von Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Die Postcode Lotterie gehört zur internationalen Postcode Lottery Group, die weltweit bereits über 15,5 Mrd. Euro für gute Zwecke bereitgestellt hat. Erster Unterstützer der Postcode Lotterien war Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela. Heute unterstützen unter anderem Toni Kroos, Katarina Witt, Peter Maffay, Kai Pflaume, Michael Patrick Kelly und George Clooney die Mission der Postcode Lotterien: Projekte mit gesellschaftlichem und ökologischem Mehrwert weltweit nachhaltig zu fördern.Pressekontakt:Dominic McVeyMartin-Luther-Platz 28, 40212 DüsseldorfTelefon: +49 162 2736 137E-Mail: presse@postcode-lotterie.deOriginal-Content von: Deutsche Postcode Lotterie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41583/6334814