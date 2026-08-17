Karlsruhe (ots) -Verödende Fußgängerzonen und leerstehende Kaufhäuser treiben den gefürchteten "Donut-Effekt" voran: Die Zentren bluten aus, während die Vororte wachsen. Gleichzeitig machen explodierende Baukosten und strenge ESG-Auflagen den klassischen Neubau in der Stadt oft unrentabel. Die Lösung für Investoren und Kommunen liegt in der intelligenten Revitalisierung von Bestandsgebäuden: Wer saniert statt abreißt, schont Ressourcen und trägt durch neue Nutzungskonzepte dazu bei, verwaiste Stadtzentren wiederzubeleben.Der radikale Abriss vernichtet oft die Seele unserer Städte - die lukrativste Zukunft der Immobilienbranche liegt im kreativen Umgang mit dem Bestand. Nur wer historische Bausubstanz mit modernen Konzepten verknüpft, macht Innenstädte wieder rentabel und lebenswert. Nachfolgend erfahren Sie, wie profitable Revitalisierungs-Strategien den Donut-Effekt stoppen und welche Fördergelder Investoren für ESG-konforme Umbauten nutzen können.Wenn Innenstädte an Bedeutung verlierenDer sogenannte Donut-Effekt beschreibt eine Entwicklung, die vielerorts bereits sichtbar ist: Während an den Stadträndern neue Wohn- und Gewerbegebiete entstehen, verlieren die Innenstädte zunehmend an Attraktivität. Leerstehende Kaufhäuser, ungenutzte Büroflächen und sinkende Besucherzahlen prägen vielerorts das Stadtbild.Die Folgen reichen jedoch weit über wirtschaftliche Einbußen hinaus. Mit jeder aufgegebenen Immobilie schwindet ein Stück urbanes Leben. Gleichzeitig steigt der Druck auf bislang unbebaute Flächen, da neue Projekte häufig außerhalb der Zentren realisiert werden. Dadurch nehmen Flächenversiegelung und Infrastrukturkosten weiter zu.Warum Abriss heute häufig an Grenzen stößtLange Zeit galt der Neubau als bevorzugte Lösung für veraltete Immobilien. Inzwischen haben sich die Rahmenbedingungen jedoch deutlich verändert. Steigende Bau- und Finanzierungskosten, komplexere Genehmigungsverfahren sowie höhere Anforderungen an Energieeffizienz und Nachhaltigkeit erschweren viele Neubauvorhaben.Hinzu kommt ein weiterer Aspekt: Der vollständige Abriss eines Gebäudes verursacht erhebliche CO2-Emissionen und vernichtet die sogenannte graue Energie, also die bereits in Materialien und Konstruktion gebundene Energiemenge. Vor diesem Hintergrund gewinnen Bestandsgebäude zunehmend an Bedeutung.Zudem verfügen viele ältere Immobilien über Vorteile, die sich kaum neu schaffen lassen. Zentrale Lagen, vorhandene Infrastruktur und gewachsene Stadtstrukturen bieten eine solide Grundlage für wirtschaftlich tragfähige Entwicklungen.Neue Nutzungskonzepte schaffen neue PerspektivenDer Erfolg einer Revitalisierung hängt nicht allein von baulichen Maßnahmen ab. Entscheidend ist vielmehr die Frage, welche Nutzung künftig in einem Gebäude stattfinden soll.So können ehemalige Kaufhäuser in Wohnraum, Gesundheitszentren oder gemischt genutzte Quartiere umgewandelt werden. Leerstehende Hotels bieten Potenzial für Wohnungen oder seniorengerechte Wohnformen, während veraltete Bürogebäude zunehmend für moderne Wohn- und Arbeitskonzepte infrage kommen.Gerade die Kombination verschiedener Nutzungen stärkt die Attraktivität von Innenstädten. Wo Menschen wohnen, arbeiten, einkaufen und ihre Freizeit verbringen, entstehen wieder Frequenz, Aufenthaltsqualität und wirtschaftliche Dynamik.Revitalisierung als Chance für nachhaltige StadtentwicklungDass dieser Ansatz funktioniert, zeigen zahlreiche Umnutzungsprojekte. Anstatt bestehende Gebäude abzureißen, werden vorhandene Strukturen modernisiert und an aktuelle Anforderungen angepasst. Dadurch entstehen neue Nutzungsmöglichkeiten, ohne zusätzliche Flächen in Anspruch zu nehmen.Neben ökologischen Vorteilen eröffnet die Revitalisierung auch wirtschaftliche Chancen. Die Entwicklungszeiten sind häufig kürzer als bei Neubauten, während gleichzeitig vorhandene Infrastruktur weiter genutzt werden kann. Darüber hinaus bleibt die Identität eines Stadtquartiers erhalten, was die Akzeptanz solcher Projekte oftmals erhöht.Förderprogramme verbessern die WirtschaftlichkeitZusätzliche Impulse erhält die Revitalisierung durch verschiedene Förderprogramme. Über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) werden beispielsweise energetische Sanierungen unterstützt. Förderfähig sind unter anderem Maßnahmen zur Dämmung, moderne Heiztechnik oder Lüftungssysteme.Darüber hinaus bietet das KfW-Programm zur Umwandlung von Gewerbeimmobilien in Wohnraum attraktive Möglichkeiten. Vor allem in Städten mit hohen Leerstandsquoten können dadurch wirtschaftlich tragfähige Konzepte entstehen, die gleichzeitig zur Entlastung angespannter Wohnungsmärkte beitragen.Kommunen als wichtiger ErfolgsfaktorDamit Revitalisierungsprojekte ihr Potenzial entfalten können, sind auch die Kommunen gefragt. Schnellere Genehmigungsverfahren, flexiblere Regelungen bei Nutzungsänderungen und eine gezielte Unterstützung bei Förderanträgen können die Umsetzung deutlich beschleunigen.Je einfacher bestehende Gebäude neuen Nutzungen zugeführt werden können, desto schneller entstehen lebendige Quartiere mit Wohnraum, Arbeitsplätzen und einer höheren Aufenthaltsqualität.FazitSteigende Baukosten, knappe Flächen und wachsende ESG-Anforderungen verändern die Rahmenbedingungen der Immobilienwirtschaft nachhaltig. Vor diesem Hintergrund entwickelt sich die Revitalisierung von Bestandsgebäuden zunehmend zu einem zentralen Baustein moderner Stadtentwicklung.Wer leerstehende Immobilien intelligent umnutzt, schafft Wohnraum, reduziert den Ressourcenverbrauch und stärkt gleichzeitig die Innenstädte. Damit wird die Revitalisierung nicht nur zu einer ökologisch sinnvollen Strategie, sondern auch zu einem wichtigen Instrument gegen den Donut-Effekt und für lebenswerte Stadtzentren.Über Johannes Fritz:Johannes Fritz ist Bauunternehmer und Projektentwickler mit mehr als fünfzehn Jahren Erfahrung in der Immobilienbranche. Als langjähriges aktives CDU-Mitglied engagiert er sich politisch und kandidierte 2026 als Ersatzkandidat bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg. Sein Fokus liegt auf der nachhaltigen Sanierung von Altbauten mit sozialem und ökologischem Mehrwert. 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